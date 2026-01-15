Vicepreședintele SNPPC, Mihai Zlat, a intervenit în direct la Realitatea Plus și a criticat ferm intențiile ministrului, acuzând lipsa de predictibilitate și presiunea constantă asupra angajaților din structurile de ordine publică, mai ales într-un context grav, cu un război la graniță.

Polițiștii se pregătesc de grevă după declarațiile lui Miruță privind creșterea vârstei de pensionare

„Este foarte grav ceea ce se întâmplă. Sunt niște declarații iresponsabile ale ministrului Miruță, care creează haos în Ministerul Afacerilor Interne și în Ministerul Apărării Naționale, într-un moment în care avem război la graniță și ar trebui să existe stabilitate în țară. Vin cu aceste măsuri și intenții în condițiile în care, la finalul anului 2023, au crescut deja vârstele de pensionare la 65 de ani. Deci militarul și polițistul se pensionează la 65 de ani. Din 2021 avem această instabilitate. În prezent, pensionarea este la 60 de ani. Vârsta de 48 de ani este doar o temă politică vehiculată de ministru pentru a crea tensiune în societate, pentru că vârsta reală depășește 51 de ani, prin scăderea condițiilor de muncă.

„Tot ce face ministerul este iresponsabilitate”

Este greu de crezut că un polițist, un pompier sau un jandarm la 60 de ani mai are aceeași calitate în stradă și aceeași pregătire fizică. Sau ca cineva din Armata Română să meargă la luptă la 60 sau 65 de ani. Sunt declarații iresponsabile. Militarii și polițiștii lucrează cel puțin 30 de ani în activitate operativă, în vânt, ploaie, ger, frig și în condiții de risc. Uitați-vă la câte evenimente sunt implicați acești angajați ai statului român. Este nevoie de stabilitate și predictibilitate, iar tot ceea ce face ministerul este iresponsabilitate.

Sper ca în perioada următoare să nu vină cu astfel de măsuri, pentru că, în caz contrar, suntem mai deciși ca oricând să ne apărăm drepturile pe care le-am avut în momentul în care am intrat în sistem. Aceste drepturi trebuie respectate. La un moment dat poate apărea o blocare a sistemului, chiar dacă nu avem voie să facem grevă, conform legii. Avem această interdicție. Și magistrații au interdicție la grevă și am văzut cum a fost blocat sistemul de justiție. Sistemul se poate bloca prin respectarea strictă a legii, pentru că ne-am săturat de decizii iresponsabile și de haosul creat de unii politicieni”, a declarat vicepreședintele SNPPC în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Sindicatele avertizează că riscul unui exod masiv din sistem este real. Aproape 23.000 de angajați din MAI și MApN îndeplinesc deja condițiile de pensionare și ar putea pleca imediat dacă legislația se schimbă din nou. Într-un context în care deficitul de personal depășește 30.000 de oameni, o astfel de mișcare ar paraliza activitatea operativă.

Aproape 23.000 de angajați s-ar putea pensiona masiv

„Vorbim de aproape 23.000 de oameni care se încadrează acum cu drept de pensie. 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și militari din Armata Română se pot pensiona mâine, dacă doresc. Ei rămân în sistem pentru că au nevoie de predictibilitate. Dacă vor veni cu o creștere de 5 ani sau de 10 ani, sau cu un cuantum diferit al calculului pensiei, cu siguranță vor pleca, pentru că nu acceptă bătaia de joc după ce au muncit. Acești oameni au deja 28 sau 30 de ani munciți zi de zi, noapte de noapte, în sistem. Sunt foarte multe mesaje care vin către sindicat, oamenii întreabă ce să facă în perioada următoare și ce au de gând politicienii să facă, pentru că sunt deciși să se pensioneze. În condițiile în care avem deja un deficit de aproximativ 30.000 de oameni în sistem.”

Mihai Zlat spune că angajații sunt exasperați de schimbările repetate și de lipsa de coerență a politicilor guvernamentale. El acuză Executivul că tratează superficial un domeniu esențial pentru siguranța națională și avertizează că orice nouă modificare a pensiilor militare ar fi o lovitură directă la adresa celor care lucrează în condiții de risc.

„Angajații s-au săturat de declarații haotice”

„Se ia în calcul, pentru că și ei au familii, au oameni acasă. S-au săturat de declarații haotice. Azi modificăm, mâine nu modificăm. Azi îți crește salariul, mâine îți scade pensia. Este un haos total în sistem, fără nicio predictibilitate. Toate aceste măsuri luate de guvernul Bolojan ne afectează direct pe toți, polițiști și militari. Iar acum să vii din nou să modifici pensiile militare, în condițiile în care acum doi ani au fost deja modificate pentru îndeplinirea jalonului PNRR, este o lipsă de respect față de militari și față de polițiști”, a încheiat specialistul.