Analistul afirmă că aceeași strategie ar fi fost reluată, cu aceiași actori publici, însă fără efectul dorit. Potrivit lui Cristoiu, doar o parte restrânsă din sistem ar mai fi favorabilă lui Nicușor Dan.

Strategia din spatele scandalului în care este implicat Marinescu. Ce vor sorosiștii, de fapt

„O parte din sistem n-a mers. Eram sigur că știu piesa: se vine cu acuzația de plagiat, apoi apar influencerii, vine Declic-ul, nu-i așa? Da. Numai că n-a mai mers. Și aseară le-a stins lumina Blojan. Asta înseamnă că doar o parte mică din sistem a mai rămas cu Nicușor Dan, iar restul nu e cu el. PSD-ul vrea să negocieze și funcțiile la SRI și la SIE. Avem 10 posturi, 8 sunt aici, pentru care președintele trebuie să negocieze cu PSD-ul, cu guvernul. Președintelui nu-i convine prea mult… De aici a venit încercarea de a-l scoate din joc pe Marinescu, sub pretextul că el nu are puterea morală să aranjeze… S-a obosit partea de sistem. Au reluat aceleași diversiuni. Nu se poate. Îi găsesc acestuia un plagiat de acum 12–14 ani. Nu merge”, a subliniat Cristoiu în exclusivitate la Realitatea Plus.

Cristoiu remarcă și faptul că aceleași persoane publice reacționează de fiecare dată în astfel de situații, fără ca scenariul să se schimbe.

„Deodată...tot Emilia Șercan, nu puteau să găsească pe altcineva? Observați că, la fel ca la vechea diversiune cu Recorder, n-au oameni noi. Am văzut totul la indigo. Imediat ce a publicat, ce a descoperit plagiatul, cine a sărit? Danileț, Cristian Tudor Popescu, băieții”, a punctat Cristoiu.