La fața locului au intervenit pompierii din cadrul secției Aiud, care au fost informați că o persoană s-ar afla în interior și au pornit în căutarea acesteia.

”Din informațiile preliminare, incendiul se manifestă la acoperisul unei locuințe. La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor” a transmis ISU Alba.

Potrivit pompierilor, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la locuiță, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

”În urma efectuării recunoașterii, a fost identificată o persoană surprinsă în interiorul locuinței”, au spus reprezentanții ISU.

Din păcate victima, un bărbat în vârstă de 88 de ani, a fost găsită carbonizată și nu s-a mai putut face nimic pentru ea.