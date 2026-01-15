ANM a emis o atenționare cod galben pentru nordul și estul Moldovei, unde temperaturile nocturne vor coborî între -13 și -8 grade, iar gerul se va menține inclusiv pe parcursul zilei de vineri.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

COD: GALBEN

Ziua/luna/anul: 15-01-2026 Ora: 10:00

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

Noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) va fi geroasă cu temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei. Vineri (16 ianuarie), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei și Maramureșului.

Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade.

În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) și vineri (16 ianuarie), temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte local la munte, în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea și predominant ninsori în Oltenia și Muntenia, favorizând pe alocuri depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 15 ianuarie, ora 20:00 – 16 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și local ger

Zone afectate: nordul și estul Moldovei

În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute și local ger, îndeosebi în cursul nopții când se vor înregistra minime termice cuprinse între -13 și -8 grade. Temperaturi în jurul valorii de -10 grade se vor menține și pe parcursul zilei de vineri.