Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Oana Roman face dezvăluiri la Realitatea Plus, despre relația cu tatăl său: "Am învățat de la el disciplina"

În cadrul podcasturilor REALITATEA - Ceva-n PLUS, Oana Roman face dezvăluiri în premieră despre lucrurile pe care le-a învățat de la tatăl său, Petre Roman, fostul premier al României, de la care susține că a învățat disciplina și ordinea.

,,Nu știu dacă am moștenit, cât am învățat de la el. Am învățat cât de importantă este ordinea, disciplina, curățenia, cuvântul dat, decizia de a face niște lucruri și de a nu le amâna; că, dacă ai promis un lucru trebuie să-l duci până la capăt; că nu e frumos să întârzii și că trebuie să-i respecți pe ceilalți. Cel mai important lucru pe care l-am învățat de la el este să iubesc libertatea și să nu fac nimic care să mă determine să-mi pierd demnitatea și onoarea.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net