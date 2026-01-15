,,Nu știu dacă am moștenit, cât am învățat de la el. Am învățat cât de importantă este ordinea, disciplina, curățenia, cuvântul dat, decizia de a face niște lucruri și de a nu le amâna; că, dacă ai promis un lucru trebuie să-l duci până la capăt; că nu e frumos să întârzii și că trebuie să-i respecți pe ceilalți. Cel mai important lucru pe care l-am învățat de la el este să iubesc libertatea și să nu fac nimic care să mă determine să-mi pierd demnitatea și onoarea.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net