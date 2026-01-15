Parlamentul României, fără apă, timp de o zi! Peste 1.000 de angajați, lăsați fără soluții

Alimentarea cu apă caldă și rece a fost sistată în data de 15 ianuarie la Palatul Parlamentului, lăsând fără acces la apă peste 1000 de angajați, parlamentari și vizitatori. Situația este cu atât mai delicată cu cât spațiile din jurul acestei clădiri emblematice oferă opțiuni limitate pentru nevoi sanitare.

Situația este complicată, întrucât personalul administrativ nu are alternative în interiorul clădirii, iar opțiunile din exterior sunt limitate.

Casa Poporului este una dintre cele mai mari clădiri din lume, iar în apropiere se află doar instituții administrative și Parcul Izvor, fără facilități adecvate.

Sistarea alimentării cu apă este valabilă pe întreaga durată a zilei de joi, 15 ianuarie.