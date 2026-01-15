Alimentarea cu apă caldă și rece a fost sistată, joi, la Casa Poporului, clădirea în care funcționează Parlamentul României. Ca urmare, peste 1.000 de angajați, alături de parlamentari și vizitatori, nu vor avea acces la apă.

Situația este complicată, întrucât personalul administrativ nu are alternative în interiorul clădirii, iar opțiunile din exterior sunt limitate.

Casa Poporului este una dintre cele mai mari clădiri din lume, iar în apropiere se află doar instituții administrative și Parcul Izvor, fără facilități adecvate.

Sistarea alimentării cu apă este valabilă pe întreaga durată a zilei de joi, 15 ianuarie.