Lavrov a criticat comportamentul Washingtonului, pe care l-a descris drept „nesigur”, dar a transmis că Rusia rămâne deschisă dialogului cu SUA. În același timp, oficialul rus a insistat că relația cu Teheranul are o bază solidă, stabilită la nivel prezidențial, și nu poate fi influențată de presiuni externe.

Rusia nu renunță la relațiile cu Iranul, în ciuda amenințărilor SUA

„Nu cred că vreo terță parte poate schimba natura fundamentală a relațiilor dintre Moscova și Teheran. Aceasta se bazează pe acordurile încheiate între președinții Federației Ruse și ai Republicii Islamice Iran. Ea servește intereselor ambelor state și ale celor două popoare. Este concretizată într-o serie de proiecte practice, materiale, cum ar fi construcția centralei nucleare Bushehr, implementarea planurilor de infrastructură de transport, cum este Coridorul Nord-Sud, și multe alte probleme care se află pe agenda relațiilor ruso-iraniene și care au o importanță deosebită, inclusiv pentru dezvoltarea întregii regiuni, a acestei regiuni a continentului eurasiatic.”

Declarațiile vin într-un moment în care Washingtonul amenință cu noi presiuni tarifare asupra Moscovei, în încercarea de a limita cooperarea ruso-iraniană. În ciuda acestor tensiuni, Rusia transmite că își va continua proiectele strategice cu Iranul, inclusiv cele din domeniul nuclear civil și al infrastructurii regionale.

Lavrov a subliniat că aceste proiecte au o importanță majoră nu doar pentru cele două țări, ci și pentru stabilitatea și dezvoltarea regiunii eurasiatice, sugerând că Moscova nu intenționează să își ajusteze politica externă în funcție de presiunile americane.