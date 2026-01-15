Guvernul României pregătește o reformă administrativă majoră, menită să reducă aparatul de consilieri ai demnitarilor, măsură care ar urma să elimine 6.102 posturi și să genereze o economie anuală de peste 362 de milioane de lei.

Potrivit unui proiect de lege, această inițiativă răspunde constrângerilor bugetare actuale și urmărește eficientizarea cheltuielilor publice prin tăierea unui post de consilier personal de la fiecare cabinet din administrația centrală, dar și prin ajustarea numărului acestora la nivel local, în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Premierul și vicepremierul vor putea avea cel mult cinci consilieri

Reorganizarea va modifica structura actuală a cabinetelor, impunând plafoane mai stricte. Premierul și vicepremierul vor putea avea maximum cinci consilieri, în timp ce miniștrii și secretarii generali vor fi limitați la trei.

La nivel local, primarii și viceprimarii vor dispune de un număr de colaboratori cuprins între unu și patru, în funcție de mărimea localității.

Executivul argumentează că aceste reduceri nu vor periclita activitatea instituțională, deoarece numărul actual de posturi este considerat excesiv în raport cu nevoile reale ale demnitarilor.

Astfel, optimizarea resurselor prin eliminarea acestor „biruri” administrative este văzută ca o soluție necesară pentru echilibrarea situației financiare a țării, fără a afecta procesul de elaborare a documentelor sau gestionarea activităților curente.