Poliţiştii au pus în aplicare, joi, 31 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, uz de fals şi fals material în înscrisuri oficiale.

Descinderile, care vizează peste 30 de persoane, au loc atât în municipiul Constanţa, cât şi în localităţile Cumpăna, Năvodari, Ovidiu, Techirghiol, Poiana, Poarta Albă şi Ivrinezu.

”Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2024 – prezent, o femeie, sprijinită de alte persoane, ar fi racolat persoane cu venituri modeste, cărora le-ar fi pus la dispoziţie documente falsificate care atestau că respectivii ar fi ocupat locuri de muncă la diverse instituţii, documente în baza cărora ar fi fost obţinute credite bancare. Percheziţiile vizează atât domiciliile unor persoane fizice şi spaţii bănuite a fi fost folosite de către cei în cauză, precum şi sediul unei instituţii de credit”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au precizat că prejudiciul este de aproximativ 1,7 milioane de lei, urmând a fi stabilit cu exactitate în urma administrării tuturor probelor. Mai multe persoane urmează să fie duse la audieri.