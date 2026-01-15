Reuniunea de criză, confirmată de un oficial francez, era programată să înceapă joi dimineața, relatează Reuters.

Într-un mesaj publicat în cursul nopții pe platforma „X”, Emmanuel Macron a afirmat că un prim grup de militari francezi se îndrepta deja spre Groenlanda pentru a participa la un exercițiu organizat de Danemarca și Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei.

Națiuni aliate din NATO, printre care Germania, Norvegia și Suedia, au început să desfășoare trupe în Groenlanda, într-un gest de sprijin pentru guvernele de la Copenhaga și Nuuk.

Desfășurarea de trupe are loc după o reuniune cu miză ridicată între oficiali americani, danezi și groenlandezi, care a indicat că există în continuare diferențe fundamentale, dacă nu chiar ireconciliabile, între modul în care Washingtonul, Copenhaga și Nuuk privesc viitorul insulei, cea mai mare din lume care nu este totodată și continent (Australia).

„La cererea Danemarcei, am decis ca Franța să participe la exercițiile comune organizate de Danemarca în Groenlanda”, a declarat Macron în mesajul său de pe X. „Primele elemente militare franceze sunt deja în drum. Altele vor urma”.

Olivier Poivre d’Arvor, ambasadorul Franței în Polonia, a precizat pentru France Info că militarii trimiși în Groenlanda sunt specialiști în operațiuni montane. Primul contingent număra aproximativ 15 militari și ajuta la pregătirea exercițiului denumit „Operațiunea Arctic Endurance”, a precizat liderul de la Elysee.