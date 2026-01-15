Ankara intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în Estonia între august și noiembrie acest an, urmată de o altă rotație în România în perioada decembrie 2026 - martie 2027, a precizat ministerul citat, în conferința sa de presă săptămânală.

Turcia a contribuit semnificativ la operațiunile de poliție aeriană ale NATO menite să protejeze spațiul aerian aliat pe timp de pace, a adăugat Ministerul Apărării turc.

Anterior, Turcia a efectuat misiuni de poliție aeriană în Polonia (iulie-septembrie 2021) și România (noiembrie 2023 - aprilie 2024).

În urmă cu două zile, surse aliate citate de Bloomberg au relatat că NATO i-a cerut Turciei să trimită avioane militare F-16 pentru a patrula spațiul aerian de deasupra țărilor baltice cu câteva luni mai devreme decât era prevăzut. Conform acelorași surse, NATO intenționează să folosească aceste avioane ca parte a misiunii baltice de poliție aeriană și să efectueze rotația în Estonia în perioada august - decembrie 2026. Alianța Nord-Atlantică își consolidează apărarea ca urmare a acțiunilor Rusiei.

Spațiul aerian deasupra țărilor baltice, care nu au propriile forțe aeriene, este controlat de aliații lor din NATO. Începând din 2004, avioane de vânătoare ale NATO au fost desfășurate, prin rotație, la baza Zokniai din Lituania, iar din 2014 la baza aeriană Amari din Estonia.

În decembrie, un avion F-16 al forțelor aeriene turce a doborât o dronă deasupra Mării Negre în timp ce aceasta se apropia de spațiul aerian turc. Câteva zile mai târziu, o dronă distrusă, despre care se crede că era de origine rusă, a fost descoperită în nord-vestul Turciei.