La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. Salvatorii au găsit un microbuz avariat, care transporta un autoturism pe o remorcă.

Accident grav în Cluj. O femeie a murit

În interior se afla o femeie de aproximativ 60 de ani, prinsă între fiarele contorsionate. Pompierii au extras-o rapid, însă aceasta nu prezenta semne vitale. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, iar victima a fost declarată decedată la fața locului.

O altă femeie, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a suferit răni ușoare. Aceasta primește îngrijiri medicale și urmează să fie transportată la spital pentru investigații suplimentare. Traficul în zonă este blocat pe ambele sensuri, iar circulația se desfășoară dirijat. Polițiștii estimează că drumul va fi deblocat după ora 12:30.

„Trafic blocat pe DN1 E60, km 514+200 m, în afara localității Păniceni, în urma producerii unui accident rutier. Din primele informații, în eveniment sunt implicate două ansambluri de vehicule. Momentan traficul este blocat pe ambele sensuri de mers”, a transmis IPJ Cluj.