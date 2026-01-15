După incident, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită pe mai multe străzi din zonă. Autoritățile au blocat circulația pe străzile din apropiere, au instituit un perimetru de siguranță și au început cercetările.

Specialiști de la INSEMEX Petroșani au fost chemați la fața locului, existând suspiciuni că în subteran s-ar afla o pungă de gaz, în condițiile în care clădirea unde s-a produs deflagrația nu este racordată la rețeaua de gaze.

„Nu știm cu siguranță ce s-a întâmplat… Măsurătorile CBRN efectuate au arătat valori de 2 sau 3 ori mai mari decât cele normale. În zonele unde am identificat valori crescute, am evacuat și populația. Aproximativ 31 de persoane au fost evacuate”, a declarat Mr. Daniel Miluț, comandantul Detașamentului de Pompieri Lugoj.

Echipele ISU și INSEMEX continuă analizele pe întreg perimetrul, urmând ca autoritățile să decidă reluarea alimentării cu gaze și să stabilească circumstanțele exacte ale producerii exploziei.

Comisarul-șef Paul Podăriță, șeful Serviciului Investigații Criminale din IPJ Timiș, a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru patru infracțiuni: vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă și două infracțiuni privind nerespectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

Acesta a precizat că imobilul afectat nu era racordat la sistemul de gaze și nu are legătură cu clădirea principală a Poliției Lugoj, deși este o anexă în care funcționau birourile de Cazier și Poliție Rutieră.

„La momentul de față este asigurat un perimetru pentru cinci străzi, un perimetru de siguranță care va fi extins sau restrâns în funcție de concluziile colegilor specialiști de la firma de gaze sau colegilor de la ISU. Centrala pe gaz pentru asigurarea încălzirii de la nivelul Poliției Lugoj, aflată în clădirea principală, a avut o verificare inclusiv în data de ieri, și în urma concluziilor s-a stabilit că nu are nicio legătură cu deflagrația produsă la clădirea anexă”, a mai declarat Podăriță.