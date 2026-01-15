Primarul spune că măsurile luate în ultimele luni au împins oamenii la limită, iar premierul nu ar mai avea nici sprijinul partidului, nici al administrațiilor locale, nici al cetățenilor.

Atac devastator la adresa lui Ilie Bolojan: „Vrea să ne ia dreptul la viață”

„Se pare că guvernul vrea, încet, să ne ia acest drept. Este o mare greșeală, pentru că în această țară, în primul rând, stimată doamnă, trebuie respectați oamenii. Nu conduci animale, nu conduci instituții, conduci oameni. Până la urmă, guvernul trebuie să se raporteze la interesul cetățeanului și la interesul personal al omului. Din păcate, vedem în ultimele luni o bătălie continuă de a face rău populației, nu de a face bine. Niciodată, de când sunt eu, cel puțin, în primărie, de 14 ani, nu am văzut un guvern care să nu vină să pună ceva. Acest guvern numai vine și ia”, a subliniat primarul din Cavnic.

Edilul a vorbit și despre situația dramatică a pensionarilor și a oamenilor cu venituri mici, spunând că noile taxe și reduceri bugetare îi lasă pe mulți fără bani pentru medicamente sau cheltuieli de bază. Petruț afirmă că administrațiile locale sunt sufocate de tăieri, iar instituțiile publice sunt împinse spre colaps. El acuză Guvernul că lovește simultan în primării, poliție, spitale și școli, iar demisia ministrului Educației ar fi doar un semnal al haosului din sistem.

Ilie Bolojan își bate joc de întregul popor: „Toți banii pleacă în Ucraina”

„Chiar discutam zilele trecute cu mama mea, dau exemplu pe cineva apropiat. Are aproape 40 de ani de muncă, s-a gândit să îi ia 700 de lei, din care are în conturi 700 de lei. Și m-a întrebat dacă mi se pare normal să îmi dea mie 700 de lei din ceilalți 1.000 de lei pe care îi mai dă pe medicamente. Oare cineva s-a gândit la românii de rând, la oamenii de rând, că nu vor putea plăti aceste taxe?

Mai mult decât atât, vedem că nu este o luptă numai să distrugă primăriile. Vedem că a început o luptă să distrugă poliția, spitalele, școlile. Ați văzut plecarea ministrului educației, ministrul a plecat. Nu a mai putut să reziste, pentru că vine un alt val de distrugere în învățământ. Oare noi, în această țară, ce dorim să facem? Să distrugem tot, să dăm afară toți oamenii? Stimată doamnă, stimați invitați, toți oamenii, bugetarii, pensionarii, oamenii din privat, toți au școală, toți au muncit, toți au experiență. Nu putem să dăm afară pe toată lumea. Cu cine vom lucra, cu cine vom mai dezvolta? Sau nu se mai dorește dezvoltare, se dorește distrugere?

Am înțeles, banii pleacă în Ucraina toți. Asta am înțeles cu toții. Sper să strângem cu toții cureaua. Dar totuși, cât timp mai trebuie să strângem cureaua? Cât timp ne vom mai zbate?”, a întrebat edilul.

„Sunteți singura televiziune care luptă”

Primarul spune că a fost nevoit să reducă personalul din primărie cu 30% și salariile cu 40%, iar acum Guvernul cere noi tăieri. În opinia sa, oamenii sunt „terminați psihic”, iar premierul nu ar înțelege realitatea din teritoriu. Mai mult, Petruț afirmă că premierul nu se consultă cu nimeni, nici în partid, nici în administrație, iar măsurile sale sunt luate „împotriva PNL și împotriva oamenilor”.

„Eu, de exemplu, am făcut reduceri, aproape 30% din angajați, le-am restructurat posturile, au plecat acasă. La ceilalți am redus 40% salariile. Și acum vii cu o altă reducere. Nu se mai poate așa ceva. Oamenii aceștia din ce trăiesc? Au rate la bănci, au copii la școli, au familii de întreținut, au părinți bătrâni. Pentru că discuția este și aici. Părinții noștri bătrâni, am ajuns să îi ținem noi, tinerii, pentru că statul i-a uitat. Nu se poate așa ceva. Și vreau să vă mulțumesc pe această cale, pentru că sunteți singura televiziune care luptă. Să știți că la început nu aveam această părere. Dar văzând cum luptați, mi-am dat seama că sunteți singurii care, în momentul de față, mai pot face ceva”, a mai subliniat politicianul.

În final, primarul a transmis un mesaj direct către conducerea PNL, afirmând că liberalismul înseamnă dialog, libertate și respect pentru oameni, valori pe care, spune el, premierul nu le respectă.

„Sunt membru PNL și voi rămâne membru PNL. Sunt liberal, cred în libertate, cred în oameni și muncesc pentru oameni de dimineață până seara. Dacă domnul Bolojan se declară liberal, atunci ar trebui să existe deschidere, dialog și respect pentru opiniile diferite. PNL ar trebui să fie un partid al libertății, nu un partid în care toată lumea tace și execută.”