”Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte importanţa patrimoniului cultural şi a operei lui Mihai Eminescu în formarea identităţii româneşti. România are nevoie de iniţiative culturale bine gestionate, cu impact în educaţie, comunităţi şi spaţiul public, care să contribuie la o prezenţă culturală coerentă şi la creşterea respectului de care ţara noastră se bucură în lume”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Şeful Executivului a subliniat că ”Guvernul are responsabilitatea de a susţine educaţia şi cultura, iar cei care activează în acest domeniu au rolul de a valorifica aceste oportunităţi prin competenţă şi rezultate vizibile pentru societate”.

”Le mulţumesc tuturor celor care contribuie la viaţa culturală a României şi îi încurajez să continue să construiască, prin munca lor, un spaţiu cultural accesibil şi conectat la realităţile de astăzi”, mai afirmă premierul Bolojan.