Autoritățile au emis avertizări de urgență pentru râurile Wye, Kennett și Cumberland, după ce în zonă au căzut peste 170 mm de ploaie în doar câteva ore. Imaginile surprinse de turiști arată un vehicul 4x4 târât de ape, în timp ce oamenii privesc neputincioși de pe o zonă înaltă.

Inundații devastatoare în Australia

Patrice Capogreco, aflată în camping cu cele două fiice ale sale, povestește momentele de panică în care apa a năvălit peste zona de campare. „Ne-am securizat amplasamentul aseară știind că urma să plouă mult, dar nu și cât de mult va ploua”, spune ea. „Apoi, în această dimineață, pe la 8:30, ne-am dat seama că unele dintre corturile noastre aveau scurgeri.” Situația s-a agravat brusc.

„Am auzit pe cineva spunând «cad copaci», am deschis fermoarul ușii de la intrare și am văzut niște lucruri plutind într-un râu foarte mare, care de obicei este doar iarbă.”

🌧Flash Flood Emergency #Australia



Major Flash flooding is continuing to affect the Wye River in Victoria.



A violent thunderstorm has triggered life-threatening flash flooding at Wye River on the Great Ocean Road, with videos posted to social media showing an SUV swept out to… pic.twitter.com/vekvcIFH6u — News.Az (@news_az) January 15, 2026

Fiica cea mică, de 12 ani, a început să țipe, iar Capogreco a strigat către ceilalți turiști să iasă imediat din corturi. Cealaltă fiică, de 17 ani, se afla într-un cort alăturat, iar mama a bătut în uși strigând: „Trebuie să plecăm”.

500 de oameni, adăpostiți în pub-ul local

Inițial, familia a încercat să fugă cu mașina, dar a realizat rapid că drumul era impracticabil. Personalul campingului a trecut printre rulote și corturi, îndemnând oamenii să urce pe teren mai înalt, unde urmau să fie evacuați de pompieri. Până la prânz, pub-ul din Wye River devenise un refugiu improvizat pentru aproximativ 500 de persoane, notează The Guardian.

„E destul de aglomerat aici, oamenii încearcă să-și găsească membrii familiei, e chiar înfricoșător”, spune Capogreco. „Am pierdut totul, poți vedea rulote și mașini plutind, este pur și simplu sfâșietor, străini se îmbrățișează cu străini.”

„Avertizările au venit prea târziu. Dacă era noaptea, ne-am fi înecat”

Femeia spune că cel mai mult o sperie gândul că situația putea fi mult mai gravă.

„Am primit notificări de urgență când era prea târziu. Au venit la 30 de minute după ce am evacuat. Cu siguranță nu am primit niciun avertisment”, afirmă ea. „Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi întâmplat noaptea? Ne-am fi înecat, apa a venit atât de repede.”

Biroul Meteorologic a emis o avertizare de furtuni severe, iar în doar șase ore s-au înregistrat peste 175 mm de precipitații la Mount Cowley. Great Ocean Road a fost închisă în ambele sensuri din cauza inundațiilor și riscului de alunecări de teren, iar serviciile de transport au fost deviate. Magazinul Foodworks din Lorne a fost inundat și închis, iar Casa Comunitară Lorne a devenit adăpost pentru cei afectați.

Premierul statului Victoria, Jacinta Allan, a transmis că imaginile de la fața locului sunt „înspăimântătoare” și a spus că se gândește la comunitățile și turiștii surprinși de dezastru.