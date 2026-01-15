De ce amorțesc mâinile și picioarele

Cauzele pentru care ne amorțesc mâinile și picioarele pot să fie diverse. Fie de la anxietate, infecții în organism, deficit de de vitamine, toxine acumulate din medicamente sau consumul de alcool pe termen îndelungat. Toate acestea pot reprezenta cauze care duc la senzația de amorțeală a membrelor, conform Pacientul 2.0, pe contul de Youtube.

Aceeași sursă spune că amorțeala mâinilor și a picioarelor poate ascunde și afecțiuni mai grave precum ar fi neuropatia diabetică, artrita reumatoidă, insuficiență renală, boala arterială periferică, scleroza multiplă sau AVC. Însă, amorțeala mâinilor și a picioarelor nu este singurul semn al acestor afecțiuni, ci doar unul dintre ele. Însă, fiecare afecțiune mai are și alte simptome, pe lângă acesta.

Dacă vă amorțește mâna după ce ați dormit pe ea este firesc, deoarece ați pus presiune peste niște nervi care s-au comprimat. Însă, în această situație nu este nimic îngrijorător.

Îngrijorarea ar trebui să apară în momentul în care aceste furnicături și amorțeli sunt însoțite și de alte simptome.

Deficitul de vitamine

Deficitul de vitamine B1, B6, B9, B12 și E sunt foarte importante pentru sănătatea nervilor, susține aceeași sursă. Deficitul acestor vitamine poate da senzația de amorțeală a membrelor. Aceeași sursă spune că veganii și vegetarienii ar trebui să suplimenteze Vitamina B12, întrucât aceasta se asimilează din alimentele de origine animală. Și lipsa acestei vitamine poate duce la leziuni neurologice, iar amorțeala este unul dintre simptome.

Consumul de alcool pe termen lung

Consumul de alcool pe termen îndelungat poate duce la dezvoltarea neuropatiei periferice, iar amorțeala și furnicăturile sunt unul dintre simpromele acestei afecțiuni.

Acumularea de toxine în organism

Acumularea de toxine în organism în urma consumului de medicamente și suplimente alimentare sau indiferent care ar fi cauza acumulării de toxine, poate duce la amorțeli ale membrelor.

Anxietatea

Anxietatea poate să fie o altă cauză, întrucât persoanele care suferă de această afecțiune au tendința de a avea o respirație accelerată. Acest fapt duce la un dezechilibru între nivelurile de bioxid de carbon și oxigen. Acest fapt poate fi cauza apariției senzațiilor de amorțeală sau furnicături ale membrelor inferioare, spune aceeași sursă.

Infecțiile

Infecțiile provoacă inflamații ale nervilor și implicit senzația de furnicături ale mâinilor și picioarelor. Este vorba despre infecții cu virusul HIV, virusul hepatitei B și C, Zona Zoster, dar și Boala Lyme.

Neuropatia diabetică

Această boală poate să afecteze nervii care devin lezați. Există mai multe tipuri de neuropatie. Cea periferică, este cea care afectează membrele superioare și inferioare și se manifestă prin amorțeli.

Artrita reumatoidă

Este o afecțiune care provoacă atât durere la nivelul articulațiilor, cât și inflamație, care pune presiune asupra nervilor și acest lucru cauzează amorțeli la nivelul mâinilor și al picioarelor.

Insuficiența renală

Această afecțiune are printre simptome și furnicăturile la nivelul picioarelor, și mai rar la nivelul mâinilor, conform sursei precizate anterior. Însă, și în această situație există și alte simptome precum, crampele, spasmele musculare sau slăbiciunea musculară. În cazul funcționării deficitare a rinichilor, toxinele sunt acumulate în organism și acest lucru duce la deteriorarea nervilor, ceea ce poate da senzația de amorțeală a mâinilor și a picioarelor.

Boala arterială periferică

Această afecțiune afectează sistemul circulator, prin îngustarea vaselor sangvine, ceea ce face ca circulația să devină deficitară. Și acest lucru poate da senzația de amorțeală și furnicături ale mâinilor și picioarelor.

Scleroza multiplă

Este o boală care afectează măduva spinării, dar și creierul. Amorțeala și furnicăturile la nivelul picioarelor se numără printre primele simptome ale acestei afecțiuni. Însă, nu înseamnă că doar acest simptom este relevant pentru a te gândi la posibilitatea apariției acestei boli.

Accident vascular cerebral (AVC)

Unul dintre multele simptome pe care le poate avea un AVC, se numără și amorțeala mâinilor sau a picioarelor. Însă, pe lângă asta mai are și simptome precum probleme de vorbire, de înțelegere, de deplasare, slăbiciune la nivelul feței, predominat pe o parte, dar și confuzie și probleme de vedere sau amețeală și pierderea echilibrului, conform sursei precizate.