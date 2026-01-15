Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, femeia a născut acasă, pe 17 decembrie 2025. Ancheta arată că, imediat după naștere, aceasta ar fi ascuns nou‑născutul, iar copilul a fost găsit fără viață o zi mai târziu de către polițiști.

Bebeluș ucis cu sânge rece, în Alba. Mama lui, arestată

„Din autopsia medico‑legală a nou‑născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu, iar decesul s-a datorat insuficienţei cardio‑respiratorii acute consecutive pneumoniei acute de aspiraţie de lichid amniotic, în condiţiile unei naşteri neasistate. De asemenea, din expertiza medico‑legală psihiatrică efectuată, a reieşit că inculpata a avut discernământ păstrat la data comiterii presupusei fapte”, se arată în comunicatul procurorilor.

Inițial, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările au fost realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Aiud.