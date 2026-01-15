Femeie din Alba, arestată după ce și-a ucis nou-născutul. L-a pus într-un sac menajer și l-a ascuns în coșul cu haine

O femeie din Alba a fost arestată după ce și-a ucis bebelușul.
O femeie de 42 de ani, din Aiud, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii au stabilit că, luna trecută, a provocat moartea copilului său nou‑născut. Decizia a fost luată joi de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, femeia a născut acasă, pe 17 decembrie 2025. Ancheta arată că, imediat după naștere, aceasta ar fi ascuns nou‑născutul, iar copilul a fost găsit fără viață o zi mai târziu de către polițiști.

Bebeluș ucis cu sânge rece, în Alba. Mama lui, arestată

„Din autopsia medico‑legală a nou‑născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu, iar decesul s-a datorat insuficienţei cardio‑respiratorii acute consecutive pneumoniei acute de aspiraţie de lichid amniotic, în condiţiile unei naşteri neasistate. De asemenea, din expertiza medico‑legală psihiatrică efectuată, a reieşit că inculpata a avut discernământ păstrat la data comiterii presupusei fapte”, se arată în comunicatul procurorilor.

Inițial, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările au fost realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Aiud.