Potrivit presei locale, trupul lui Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit într-o zonă izolată de pe coasta de sud a insulei, între satele Pissouri și Avdimo. Căutările au început pe 10 ianuarie și au implicat drone, din cauza terenului abrupt și a vremii nefavorabile.

Oligarhul rus dispărut în Cipru, găsit mort

Baumgertner dispăruse pe 7 ianuarie, fiind văzut ultima dată în Limassol, oraș în care locuia singur de câțiva ani. Comunitatea rusă este numeroasă în Cipru, insula fiind supranumită adesea „Moscova Mediteranei”. Fost director comercial și apoi director general al Uralkali între 2003 și 2013, Baumgertner a fost arestat în Belarus în 2013, în urma unui conflict major între compania rusă și partenerul belarus din industria potasei.

Ulterior, a fost extrădat în Rusia, unde dosarul său a fost clasat. În 2015, a preluat conducerea Global Ports, cel mai mare operator de terminale de containere din Rusia. Purtătorul de cuvânt al poliției cipriote, Vyron Vyronos, a declarat că, în acest stadiu, nu există elemente care să sugereze o conexiune între moartea oligarhului și decesul diplomatului rus. Totuși, pe rețelele sociale, numeroși utilizatori pun sub semnul întrebării caracterul accidental al morții lui Baumgertner.

Context tensionat: Cipru, lovit de un scandal de corupție și suspiciuni de „activitate hibridă”

Descoperirea cadavrului are loc într-un moment extrem de delicat pentru Cipru, care deține președinția rotativă a Consiliului UE. Țara este zguduită de un scandal de corupție izbucnit după publicarea unui videoclip anonim pe platforma X, în care oficiali ciprioți discută despre metode de eludare a legislației privind finanțarea campaniilor electorale.

Înregistrarea sugerează folosirea de numerar pentru depășirea plafonului legal de un milion de euro pentru o campanie prezidențială. Scandalul a dus deja la demisii importante, inclusiv cea a șefului de cabinet al președintelui și a primei-doamne, Philippa Karsera, care a renunțat la funcția deținută într-o organizație susținută de stat. Guvernul cipriot respinge acuzațiile și vorbește despre o posibilă interferență externă. Autoritățile investighează dacă videoclipul ar putea fi parte a unei „activități hibride” îndreptate împotriva țării.