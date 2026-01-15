Iată o rescriere cursivă a textului, care integrează toate detaliile furnizate într-o narațiune fluidă:

Administrația Americană pentru Controlul Drogurilor (DEA) a emis recent un raport detaliat referitor la Yussef Abou Nassif, un libanez în vârstă de 36 de ani, cunoscut public drept partenerul de viață al Delcy Rodríguez.

Deși este cu 20 de ani mai tânăr decât oficialul venezuelean, influența sa a crescut exponențial, acesta acumulând, împreună cu frații săi Omar și Jamal, o avere estimată la 500 de milioane de dolari prin contracte guvernamentale obținute chiar în perioada în care țara se confrunta cu cea mai gravă criză umanitară din istoria sa.

Relația lor a fost adusă în atenția publicului larg și prin intermediul unei fotografii virale de pe o plajă din Caraibe, în care Rodríguez apare serioasă, în timp ce Yussef, purtând un keffiyeh și coliere, afișează un zâmbet intrigant.

Dincolo de imaginea sa publică de vorbitor motivațional specializat în depășirea fricii de scenă, activitățile lui Yussef sunt atent monitorizate de DEA.

Documentul agenției americane, bazat pe investigații interne și pe anchetele jurnalistice ale site-ului Armando Info, descrie modul în care „grupul arab”, așa cum sunt porecliți frații Abou Nassif, a construit un imperiu financiar profitând de ascensiunea politică a fraților Delcy și Jorge Rodríguez sub regimul lui Nicolás Maduro.

Între 2017 și 2018, coincizând cu începutul relației sale amoroase, frații ar fi securizat contracte de 413 milioane de dolari prin Comitetele Locale de Aprovizionare și Producție (CLAP), sistemul de distribuție alimentară subvenționat de stat, criticat adesea pentru calitatea precară a produselor și utilizarea sa ca instrument de control social.

Evoluția financiară a lui Yussef a fost fulminantă

Dacă până în 2010 acesta lucra pentru firma de brokeraj Interbursa, ulterior a dezvoltat un conglomerat vast ce acoperă domenii precum construcțiile, turismul, imobiliarele și importul de alimente.

O piesă centrală a acestei rețele este compania Mass Joy Industries Ltd, înregistrată în Hong Kong, prin care se derulau importurile de bunuri vândute ulterior către CLAP. Extinderea afacerilor a continuat în 2019 spre sectorul sănătății, când grupul a vândut kituri de hemodializă către Institutul Venezuelean de Securitate Socială pentru 145 de milioane de euro.

În timp ce pacienții cu afecțiuni renale mureau în spitalele aflate în colaps din cauza lipsei de materiale, frații Abou Nassif prosperau, fiind plătiți inclusiv în țiței, ceea ce le-a facilitat intrarea pe piața strategică a comerțului cu petrol.

În prezent, Yussef deține și lanțul de mini-marketuri OK Mart, lansat în perioada pandemiei, care generează încasări anuale de aproximativ 500 de milioane de dolari în zonele exclusiviste din Caracas. Raportul DEA subliniază că relația cu Delcy Rodríguez i-a deschis acestuia ușile către ministere și companii publice esențiale, oferindu-i un avantaj decisiv în economia de criză a Venezuelei.

Totuși, în ciuda suspiciunilor privind contextul regional, investigația nu a găsit dovezi care să confirme eventuale legături ale fraților Abou Nassif cu organizațiile Hamas sau Hezbollah.