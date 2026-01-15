Blocarea caloriferelor cu haine, fie că este vorba despre tricouri, pantaloni sau șosete, influențează direct modul în care căldura este distribuită în încăpere. Potrivit publicației My Home Book, suprafețele moderne de încălzire funcționează prin două mecanisme: radiație și convecție, adică prin circulația aerului cald în cameră.

„Suprafețele moderne de încălzire își transmit căldura atât sub formă de radiație, cât și prin convecție (circulația aerului). Acoperirea acestora cu haine reduce capacitatea de a emite căldură prin convecție”, explică Frank Ebisch, reprezentant al Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), potrivit publicației My Home Book.

În aceste condiții, aerul cald nu mai circulă eficient, iar senzația de confort termic scade, chiar dacă sistemul de încălzire funcționează.

Pe lângă acest aspect, umezeala eliberată din hainele aflate la uscat este absorbită de aerul din cameră.

„Acest lucru crește necesitatea aerisirii încăperii”, mai precizează Ebisch, subliniind că lipsa ventilației poate accentua problemele legate de umiditate.

Consum mai mare de energie și facturi crescute

Un alt efect important al uscării hainelor pe calorifer este creșterea consumului de energie. Atunci când caloriferul este acoperit, acesta nu mai poate încălzi eficient încăperea, iar sistemul încearcă să compenseze pierderea de căldură.

Potrivit specialistului ZVSHK, „dacă pe termostatul caloriferului este setată o temperatură dorită care nu poate fi atinsă din cauza hainelor ude ce reduc capacitatea de încălzire, debitul de apă caldă va crește pentru a compensa pierderea de căldură”.

Chiar și în aceste condiții, performanța caloriferului rămâne scăzută, ceea ce duce la risipă de energie. Practic, locuința se încălzește mai greu, iar costurile de încălzire pot crește fără ca beneficiul termic să fie pe măsură. Pe termen lung, acest obicei aparent banal poate avea un impact semnificativ asupra bugetului lunar.

Umiditate ridicată și riscul apariției mucegaiului

Pe lângă pierderile de eficiență energetică, uscarea rufelor în interior, mai ales pe calorifer, favorizează acumularea de umiditate. Aerul încărcat cu vapori de apă creează un mediu propice pentru dezvoltarea mucegaiului, în special în locuințele insuficient aerisite.

„Uscarea hainelor în interior poate duce la probleme de umiditate și, în cel mai rău caz, la formarea mucegaiului, dacă umiditatea acumulată nu este eliminată prin aerisire”, avertizează Frank Ebisch.

Acest risc este amplificat de alte activități cotidiene, precum gătitul sau dușurile, care contribuie la creșterea nivelului de umiditate din aer. În timp, mucegaiul poate afecta nu doar pereții și mobilierul, ci și sănătatea celor care locuiesc în spațiul respectiv.

Există sau nu pericol de incendiu

Un subiect des discutat în mediul online este riscul de incendiu asociat hainelor puse la uscat pe calorifer. Specialiștii fac însă o distincție clară între tipurile de sisteme de încălzire.

„La sistemele obișnuite cu apă caldă, acest pericol nu există. Însă la sobele electrice mai vechi sau la încălzitoarele de cameră, ar putea exista un risc de incendiu”, explică Frank Ebisch.

Așadar, deși caloriferele moderne nu prezintă un pericol major din acest punct de vedere, utilizarea unor surse electrice vechi sau improvizate pentru uscarea hainelor poate deveni periculoasă. Din acest motiv, specialiștii recomandă evitarea uscării rufelor direct pe sursele de căldură, indiferent de tipul acestora, potrivit sursei.