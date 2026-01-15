Din primele informații, incidentul s-ar fi petrecut în urma unui conflictul care ar fi izbucnit între cei doi tineri și ar fi degenerat rapid.

Agresorul, despre care se crede că este și el tot minor, ar fi încercat să îi aplice colegului său „o lecție”, folosind o macetă, relatează jurnaliștii de la știripesurse.ro.

Polițiștii au intervenit rapid după sesizare, au delimitat zona incidentului și au ridicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropiere. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească împrejurările exacte ale agresiunii, dar și modul în care un adolescent a putut avea asupra sa un obiect tăietor atât de periculos. O anchetă este în plină desfășurare.