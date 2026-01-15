Experimentele controversate efectuate pe câini sunt privite ca o etapă de perfecționare a armelor acustice, după ce autoritățile de la Belgrad au fost acuzate că au utilizat dispozitive similare împotriva propriilor cetățeni. Dezvăluirile ridică semne de întrebare alarmante privind transferul de tehnologie militară rusă destinat controlului mulțimilor.

Serviciile de informații din Serbia (BIA), în strânsă colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), au desfășurat o serie de experimente controversate folosind „tunuri sonore” pe câini, conform unor documente guvernamentale obținute de publicația Politico. Aceste teste au fost organizate la scurt timp după o amplă manifestație antiguvernamentală în Belgrad, pe 15 martie 2025, când mii de participanți au raportat simptome de panică și disconfort fizic extrem cauzate de un sunet descris drept „paralizant”. Deși președintele Aleksandar Vučić a negat utilizarea acestor tehnologii împotriva civililor, documentele sugerează că testele pe animale au fost ordonate tocmai pentru a evalua dacă simptomele reclamate de cetățeni — greață, amețeli și dureri de cap — corespund efectelor armelor acustice aflate în dotarea forțelor de ordine.

Dispozitivele testate, cunoscute sub numele de Long-Range Acoustic Devices (LRAD), sunt oficial destinate comunicării la distanță, însă utilizarea lor ofensivă poate genera unde sonore de până la 150 de decibeli, un nivel comparabil cu zgomotul produs de decolarea unui avion. În cadrul poligonului BIA, specialiștii sârbi și ruși au expus grupurile de câini la aceste emisii acustice de mare putere pentru a observa reacția „obiectelor biologice”. Alegerea câinilor ca subiecți de testare a fost motivată de sensibilitatea lor auditivă superioară, experimentele fiind efectuate la distanțe variabile, între 25 și 200 de metri.

Această cooperare militară și de securitate subliniază legătura profundă dintre Serbia și Rusia, într-un moment în care procesul de aderare a Belgradului la Uniunea Europeană rămâne blocat. Gravitatea situației este amplificată de faptul că Ministerul Agriculturii din Serbia a confirmat că experimentele s-au desfășurat fără nicio aprobare legală sau etică, neexistând autorizații pentru utilizarea animalelor în astfel de teste de impact biologic. Liderii opoziției, precum Radomir Lazović, au condamnat demersul, considerându-l o tentativă de mușamalizare a actelor de represiune împotriva propriei populații.

În ciuda mărturiilor cetățenilor care au ajuns la unitățile de primiri urgențe după proteste și a ilegalității procedurale a testelor, raportul final întocmit de reprezentanții FSB a susținut că animalele nu au prezentat semne de disconfort sau sechele pe termen lung. Această concluzie oficială vine în contradicție directă cu fișele tehnice ale dispozitivelor și cu incidentele filmate pe străzile capitalei sârbe, unde propagarea undei sonore a provocat prăbușirea la pământ a manifestanților și o stare de panică generalizată, alimentând temerile privind importul metodelor rusești de control social în Balcanii de Vest.