Vinovat de producerea incidentului este un bărbat în vârstă de 58 de ani, din județul Olt, care a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie de 29 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care circula regulamentar.

În urma impactului, ambii șoferi s-au ales cu mai multe leziuni și au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii de la Brigada Rutieră i-au testat pe ei doi șoferi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal de vătămare corporală și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.