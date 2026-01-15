Viorica Dăncilă consideră că nemulțumirea publică a ajuns într-un punct critic și că protestele reprezintă, în acest moment, singura formă prin care oamenii pot atrage atenția asupra problemelor reale cu care se confruntă. Ea spune că nu mai este vorba despre simpatii politice, ci despre supraviețuire, iar guvernarea ar trebui să trateze cu seriozitate semnalele venite din stradă.

Viorica Dăncilă, despre protestele de mare amploare din Capitală: „Românii au ajuns la limită”

Din punctul ei de vedere, lipsa de transparență, promisiunile încălcate și presiunea fiscală tot mai mare au împins populația la limită, iar responsabilitatea pentru această situație aparține exclusiv celor aflați la conducere.

„Nu știm câți vor fi, dar eu cred că da. Știți foarte bine că sunt o persoană a consensului și a echilibrului. Totuși, cred că gradul de suportabilitate al românilor a ajuns la limită. Nu mai este vorba despre o afiliere politică sau despre susținerea unora împotriva altora. Este vorba despre supraviețuire, pentru că taxele, impozitele, prețurile și măsurile luate au adus o povară greu de suportat pentru familiile din România. Nu au fost loviți doar unii sau alții. În afară de cei care sunt la putere, întreaga populație a României este afectată.

Vorbim despre agricultori, profesori, polițiști, cadre militare, toată lumea este lovită fără o justificare clară, fără explicații pentru măsurile luate, cu o lipsă de transparență nemaiîntâlnită până acum și cu decizii care par luate parcă din plăcere de actuala putere. În aceste condiții, faptul că oamenii ies în stradă să își strige nemulțumirea este singura soluție pentru a atrage atenția guvernării, dar și parlamentului, partidelor aflate la putere și președintelui României.

Dăncilă: „Protestele, singura metodă prin care oamenii pot spune <<ajunge>>”

Cred că este singura metodă prin care oamenii pot spune ajunge. Nu există niciun fel de consultare și nu vedem o altă soluție politică. Vedem doar că promisiunile au rămas simple promisiuni. Una s-a spus și altceva se face. Ni s-a spus că în 2026 nu vor mai crește taxele și impozitele, iar acum auzim că TVA-ul ar putea ajunge la 24%. Vedem că acest dezmăț bugetar făcut de ei este plătit de popor, iar în același timp deficitul nu a fost redus, dimpotrivă, cheltuielile bugetare au crescut.

Atunci oamenii se întreabă de ce trebuie să fim sacrificați și la ce bun acest sacrificiu, când nu veniți cu nicio măsură de relansare economică și cu nimic care să atenueze aceste efecte. Eu consider că ieșirea în stradă a cetățenilor, a oamenilor nemulțumiți de tot ceea ce se întâmplă, este un semnal de alarmă de care guvernarea ar trebui să țină cont. Vă spun, din calitatea mea de prim-ministru timp de doi ani, mi-a fost teamă doar de Dumnezeu și de mânia poporului român”, a declarat Viorica Dăncilă.