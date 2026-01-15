Potrivit datelor transmise de Poliția Găești, un tânăr de 19 ani a pătruns în incinta școlii și a intrat într-o sală de clasă, unde l-a lovit pe un elev de 17 ani cu un obiect contondent, sub privirile îngrozite ale colegilor, scrie Cronica Găeștiului.

Surse apropiate anchetei afirmă că agresorul este cunoscut pentru comportamentul său violent și pentru antecedentele sale, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind modul în care a reușit să intre nestingherit într-o instituție de învățământ.

Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, iar agresorul a fost reținut și dus la sediul poliției, unde este audiat în acest moment.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

