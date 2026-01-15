Reprezentanții STV subliniază că nu Compania de Transport din Orașul Voluntari este cauza situației financiare a STB SA. Activitatea STV a fost concepută ca un serviciu complementar celui prestat de STB SA, având rolul de a deservi localități din județul Ilfov și trasee care nu puteau fi operate de STB. Funcționarea acestor linii are la bază Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov 2016–2030, realizat cu sprijinul BERD.

Totodată, STV precizează că nu afectează în niciun fel bugetul STB SA. Fondurile publice alocate pentru transportul din Voluntari nu provin din bugetul STB, ci sunt acordate în baza contractului de delegare a serviciului public, încheiat în anul 2021 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (ADITPBI), structură din care fac parte toate localitățile din zona București–Ilfov, precum și Consiliul Județean Ilfov.

”În urma declarațiilor publice recente ale primarului general Ciprian Ciucu, despre cheltuielile serviciului de transport public, Serviciul de Transport Voluntari consideră necesare următoarele clarificări, pentru o corectă informare a opiniei publice:

Transmitem, din start, că nu Compania de Transport din Orașul Voluntari este cauza situației financiare a STB SA. Compania din Voluntari a venit în completarea serviciului prestat de STB SA, deservind localități din Ilfov, pe trasee care nu puteau fi realizate de STB SA și având la bază Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030, realizat cu sprijinul BERD.

De asemenea, STV SA nu afectează în vreun fel bugetul STB SA! Fondurile publice pentru plata serviciului de transport public către Serviciul Public de Transport Voluntari nu vin din bugetul STB SA, ci în baza contractului de delegare a serviciului public încheiat în 2021 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, din care fac parte toate localitățile din zona București-Ilfov și CJ Ilfov.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, Municipiul București plătește parțial și pentru traseele regionale, din județul Ilfov, pentru că o mare parte a locuitorilor din Ilfov fac naveta la locurile de muncă, la școli sau universități, pentru servicii medicale în Capitală. De asemenea, cei mai mulți călători sunt, de fapt, bucureșteni care locuiesc de o perioadă scurtă de timp în județul Ilfov, cu acte de identitate încă în Capitală. Plata se face indiferent de societatea care prestează serviciile.

Autobuzele STV intră pe distanțe mari în Municipiul București pentru că traseele stabilite în contract au fost gândite de specialiștii în mobilitate să vină în sprijinul ilfovenilor care lucrează sau studiază în Capitală. Dacă ar fi fost capătul de linie la limita județului Ilfov, călătorii ar fi rămas pe Centura București, iar serviciul nu ar fi fost un sprijin real. În prezent, liniile STV fac conexiunea cu metroul sau alte noduri importante ale STB SA.

STV SA transportă călătorii cu autobuze mai prietenoase cu mediul, Euro 5 și Euro 6, față de autobuzele vechi de peste 15 ani, Euro 3, pe care STB SA le avea la dispoziție pentru a deservi linii în afara Bucureștiului, insuficiente și acestea.

Serviciul de Transport Voluntari operează în 21 de localități din zona metropolitană București-Ilfov. Dintre acestea, 6 sunt administrate de PSD și 15 de PNL, serviciul fiind în favoarea cetățenilor din aceste localități, nu pentru o așa-zisă clientelă politică.

Contractele de delegare a serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov a fost semnat în anul 2021 și prelungit printr-un act adițional în anul 2024, cu semnătura președintelui ADI-TBPI de la vremea respectivă.

STV operează pe circa 9% din totalul traseelor de transport public în comun din București-Ilfov, STB SA operând de zece ori mai mult. Tarifele practicate de STV sunt mai mici, de doar 9,54 lei/km. STB SA practică un tarif de 10,95 lei/km înIlfov, iar în București un tarif de 14,04 lei/km. Conform auditului realizat în anul 2025, tarifele corecte ar trebui crescute pentru ambele societăți, dar proiectul nu a ajuns la votul consilierilor generali.

Costul lunar facturat de STV este de circa 11 milioane de lei. În ciuda prețului mai mic și a prestării fără întrerupere a serviciului, STV are facturi neplătite de ADI-TPBI în valoare de aproximativ 19 milioane de lei. În ce privește datoriile acumulate de localitățile deservite de STV, cele mai mari sunt întrgistrate de Municiupiul București, circa 13,7 milioane.

În încheiere, transportul public operat de STV în București-lfov nu se reduce doar la autobuze și cifre contabile, ci la servicii pentru oameni. Pentru mulți dintre ei, transportul public este singura soluție de mobilitate, nu o alternativă. Lunar, aproape 2 milioane de călătorii sunt efectuate cu autobuzele STV, spre și dispre București către orașe și comune din Ilfov.”

Serviciul de Transport Voluntari își reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituțional și susține necesitatea unei analize bazate pe date corecte și pe cadrul legal existent, pentru evitarea confuziilor și a interpretărilor eronate în spațiul public.

”Considerăm că dialogul instituțional este singura soluția corectă și responsabilă pentru asigurarea transportului public de calitate. Serviciul de Transport Voluntari își reafirmă disponibilitatea pentru colaborare și transparență și solicită deblocarea urgentă a documentelor necesare aplicării tarifelor stabilite prin audit, în interesul comunităților deservite și al călătorilor.”

Clarificările vin în contextul în care primarul general Ciprian Ciucu a afirmat că una dintre principalele probleme ale STB o reprezintă creșterea semnificativă a costurilor de operare, punând sub semnul întrebării inclusiv sumele alocate liniilor operate în Voluntari.

Întrebat ce ar trebui să se schimbe la STB odată cu instalareaunei noi conduceri, edilul general a indicat creștereas emnificativă a costurilor de operare ca fiind una dintre principalele probleme care trebuie lămurite.

„În primul rând a crescut foarte mult costul de operare șivreau să văd de ce. De ce mă costă acum serviciu de transport public în București de două ori mai mult decât pe timpul lui Firea? De ce? Sunt mai multe linii? Dăm 150 de milioane de lei la Voluntari pentru liniile lor? Vreau să văd de ce. Suntcontracte care sunt poate ciudate”, a spus primarul Capitalei.

Avertisment: insolvența, variantă de ultimă instanță

Ciprian Ciucu a anunțat că intenționează să comande un audit la STB și a avertizat că, în lipsa unor soluții clare, nu exclude varianta insolvenței.

„Nu vreau să vorbesc prostii, dar o să comand un audit acolo. Când înțelege cuțitul la os, nu mai stai și să mai optimizezi, să mai discuți, să mai negociezi. Ori e albă, ori e neagră, să fie foarte, foarte clar. (…) Alternativa, și o să spun și acest lucru, dacă n-o să mă înțeleg cu STB și cu ce se întâmplă acolo, este insolvență. Să fie foarte clar. Alternativa aceasta este”, a declarat edilul general, adăugând că sindicatele ar prefera dialogul cu primarul, „decât cu judecătorul sindic”.