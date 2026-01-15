Un sondaj de amploare realizat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford relevă o schimbare dramatică în arhitectura geopolitică a anului 2026, sugerând sfârșitul dominației occidentale. Realizat pe un eșantion de aproape 26.000 de persoane din 21 de țări, studiul indică faptul că aliații tradiționali ai Washingtonului, în special cei din Europa, se simt tot mai distanți față de Statele Unite.

Doar 16% dintre cetățenii UE mai consideră SUA un aliat de încredere

În prezent, doar 16% dintre cetățenii Uniunii Europene mai consideră SUA un aliat de încredere, în timp ce un procent mai mare, de 20%, a început să vadă în partenerul transatlantic un inamic. Această erodare a încrederii pare să fie alimentată de politicile președintelui Donald Trump, inclusiv de recenta intervenție militară americană în Venezuela, acțiune care a consolidat percepția unei rupturi iremediabile.

China câștigă teren în mentalul colectiv global

În timp ce influența americană este percepută ca fiind în declin chiar și de către propriii cetățeni, China câștigă teren în mentalul colectiv global. Majoritatea respondenților, în special cei din economiile emergente precum Africa de Sud, Brazilia și Turcia, anticipează o creștere semnificativă a puterii Beijingului în următorul deceniu. De asemenea, europenii recunosc supremația Chinei în domenii strategice, cum este cel al tehnologiilor regenerabile. În contrast, pesimismul domină interiorul Uniunii Europene: aproape jumătate dintre cetățeni se îndoiesc că viitorul le rezervă ceva bun și consideră că blocul comunitar nu are forța necesară pentru a concura de la egal la egal cu giganții american și chinez.

Această stare de incertitudine este dublată de o teamă profundă de conflict. Mai mult de jumătate dintre europeni (55%) sunt îngrijorați de posibilitatea unui mare război pe continent, iar un procent și mai ridicat (57%) se teme de utilizarea armelor nucleare.

Majoritatea rușilor încep să vădă în Uniunea Europeană un adversar mai periculos decât Statele Unite

Anxietatea este alimentată și de percepția Rusiei, unde viziunea asupra Europei s-a degradat accelerat; pentru prima dată, majoritatea rușilor (51%) văd în Uniunea Europeană un adversar mai periculos decât Statele Unite. Interesant este că ostilitatea rușilor față de Washington a scăzut semnificativ, coborând la 37%, semn că retorica Moscovei s-a reorientat către Bruxelles în ultimii doi ani.

Concluziile experților sunt sumbre, Mark Leonard, directorul ECFR, afirmând că datele indică o lume care percepe Occidentul ca fiind „mort”. Istoricul Timothy Garton Ash completează această viziune, subliniind că europenii încep să conștientizeze realitatea dură a unei lumi post-occidentale. În acest nou context global, în care sprijinul american nu mai este garantat, iar ascensiunea Chinei este privită cu prudență, statele europene se află în fața unei întrebări existențiale: dacă se mai pot baza pe ele însele pentru a-și asigura securitatea și prosperitatea.