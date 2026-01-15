Potrivit datelor publicate de Eurostat, încasările din taxele legate de dioxidul de carbon s-au triplat între 2017 și 2023, urcând de la 15 miliarde de euro la 51 de miliarde de euro. Aceste sume reprezintă acum aproape o cincime (19,7%) din totalul taxelor pe energie colectate în UE, față de doar 6% în 2017.

Companiile plătesc cel mai mult

Companiile sunt principalii contribuabili la aceste taxe, acoperind 76,4% din totalul încasărilor din 2023. Gospodăriile au generat 22,3%, iar sursele din afara Uniunii doar 1,3%. Cele mai mari contribuții provin din sectorul energetic (30,1%) și din industria prelucrătoare (29,4%).

România, între Slovenia și Polonia

Și România a cunoscut o creștere semnificativă a veniturilor din taxele de mediu. Potrivit datelor Eurostat, acestea au urcat de la ceva peste 4 miliarde de euro în 2018 la aproape 9,9 miliarde de euro în 2022. În 2023, s-au redus la circa 7,3 miliarde de euro, dar au rămas peste nivelurile din perioada premergătoare pandemiei.

Comparativ, Slovenia a raportat anul trecut aproximativ 2,4 miliarde de euro din aceste taxe, iar Ungaria 4,2 miliarde de euro.

Polonia, una dintre cele mai industrializate economii din regiune, a încasat peste 20 de miliarde de euro în 2023 – aproape triplu față de România.

Germania, Franța și Italia – liderii Uniunii

La nivel european, principalele economii continuă să domine clasamentul încasărilor din taxele de mediu, datorită consumului ridicat de energie și dimensiunii sectorului industrial.

Germania, Franța și Italia au raportat venituri anuale de ordinul zecilor de miliarde de euro doar din aceste surse, potrivit Eurostat.