Informația a fost comunicată de autoritățile americane, care au precizat că reținerea a avut loc pe 11 ianuarie. ICE Boston a confirmat oficial arestarea, menționând că este vorba despre acuzații penale de o gravitate ridicată.

Capetele de acuzare prezentate de procurori

Potrivit detaliilor făcute publice de ICE Boston, Ionuț Andrei Stamatin este cercetat penal pentru mai multe fapte distincte. Procurorii americani îl acuză de plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, ademenirea unui minor sub 16 ani, tentativă de comitere a unei infracțiuni, precum și de ademenire electronică a unui minor în scopuri sexuale comerciale.

On Jan. 11, ICE Boston arrested Iounut Andrei Stamatin, a criminal alien from Romania. Stamatin’s criminal charges include felony pay for sexual conduct with a child under 18, felony enticement of a child under 16, and attempt to commit a crime. pic.twitter.com/b5u3uYUjkO — ICE Boston (@EROBoston) January 14, 2026

Aceste acuzații se înscriu într-un ansamblu mai larg de dosare penale instrumentate de autoritățile judiciare din statul Massachusetts, dosare care fac parte dintr-o operațiune desfășurată în zona Cape Cod, axată pe combaterea traficului de persoane.

Operațiunea care a dus la arestare

Datele furnizate de Barnstable County District Attorney’s Office arată că investigația în cazul lui Stamatin a fost declanșată la data de 1 octombrie. Demersul a avut la bază o acțiune sub acoperire derulată de Poliția de Stat din Massachusetts.

În cadrul acestei operațiuni, ofițeri sub acoperire au purtat discuții online cu o persoană care avea convingerea că negociază o întâlnire în vederea plății unor acte sexuale cu o fată în vârstă de 15 ani. După stabilirea locului și a orei întâlnirii, Ionuț Andrei Stamatin s-a prezentat la adresa indicată. În acel moment, polițiștii l-au reținut imediat.

După arestare, anchetatorii au confiscat telefonul mobil al acestuia. Ulterior, au confirmat că mesajele de „confirmare” transmise de polițiștii sub acoperire au apărut direct pe dispozitivul său, element considerat relevant pentru susținerea probelor administrate în dosar.

Punerea sub acuzare și stadiul procedurilor judiciare

Românul a fost pus sub acuzare de un mare juriu al Barnstable County Superior Court, alături de alte persoane investigate în dosare separate ce vizează trafic de persoane și exploatarea sexuală a minorilor. Autoritățile americane au precizat că, până în acest moment, audierea sa în instanță nu a fost programată.

În paralel cu procedurile penale, ICE a inițiat demersurile specifice situațiilor care implică cetățeni străini cu antecedente penale. Statutul legal al lui Ionuț Andrei Stamatin pe teritoriul Statelor Unite urmează să fie stabilit în funcție de evoluția procesului penal aflat în curs.

Rolul și atribuțiile ICE în Statele Unite

ICE, prescurtare de la U.S. Immigration and Customs Enforcement, este agenția federală a Statelor Unite care se ocupă de aplicarea legislației în materie de imigrație și de investigarea infracțiunilor asociate imigrației ilegale. Instituția funcționează sub autoritatea Department of Homeland Security – DHS și a fost creată în anul 2003, în contextul reorganizării sistemului de securitate american după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

În ultimii ani, ICE a devenit principalul instrument federal pentru identificarea, reținerea și îndepărtarea din Statele Unite a cetățenilor străini aflați ilegal pe teritoriul american sau implicați în infracțiuni penale grave.

Ce pot face agenții ICE în timpul intervențiilor

Agenții ICE au dreptul de a opri, legitima, reține și aresta persoane în cazul în care există suspiciuni rezonabile că acestea se află ilegal în Statele Unite sau că au comis infracțiuni aflate în sfera competenței federale. Pentru pătrunderea într-o locuință sau într-un spațiu privat, legea impune însă existența unui mandat judecătoresc.

În anumite circumstanțe, pot fi reținuți temporar și cetățeni americani. Astfel de situații pot apărea dacă aceștia obstrucționează o intervenție, refuză să se legitimeze sau sunt suspectați inițial că ar avea un statut ilegal. Investigații realizate de presa americană au documentat cazuri în care cetățeni ai SUA au fost reținuți în mod eronat în timpul unor operațiuni ICE.

Parcursul juridic al persoanelor reținute

Persoanele aflate în custodia ICE pot urma trasee juridice diferite. În unele cazuri, acestea sunt audiate și eliberate după efectuarea verificărilor necesare. În alte situații, reținuții sunt transferați în centre federale de detenție pentru imigranți, unde pot rămâne pe durata procedurilor administrative sau judiciare.

În cazul în care nu există temeiuri legale pentru rămânerea pe teritoriul Statelor Unite sau dacă persoana este condamnată pentru infracțiuni grave, poate fi dispusă deportarea. În prezent, zeci de mii de persoane se află în centrele de detenție ICE din SUA, iar localizarea exactă a acestora poate fi dificil de stabilit chiar și pentru familii sau avocați, în primele zile de la reținere.

Contextul mai larg al anchetei din Cape Cod

Dosarul în care este cercetat Ionuț Andrei Stamatin face parte dintr-o campanie amplă derulată de autoritățile americane împotriva rețelelor de trafic de persoane și a exploatării sexuale a minorilor, campanie concentrată în special în zona Cape Cod. În ultimele săptămâni, mai multe persoane au fost inculpate pentru fapte similare, unele dintre cazuri implicând minori cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani.

Autoritățile americane au arătat că astfel de infracțiuni sunt tratate cu toleranță zero, iar pedepsele prevăzute de legislația în vigoare pot ajunge la zeci de ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptelor și de numărul capetelor de acuzare.

