La prima sa întâlnire anuală cu șefii misiunilor diplomatice, găzduită la Palatul Cotroceni, șeful statului a declarat că România își înțelege rolul strategic în regiunea Mării Negre și pe plan global.

În acest context, el a anunțat intenția de a „identifica în mod inteligent proiectele care pot aduce valoare adăugată parteneriatului” cu Washingtonul.

„Vom propune Statelor Unite o agendă consistentă de proiecte economice benefice pentru ambele părți, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securității și apărării și care să consolideze fundamentul relației noastre”, a subliniat Nicușor Dan.

El a mai precizat că relația România–SUA va fi structurată în jurul unor „linii definitorii”, precum „apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii de frontieră”.

Vizita lui Nicușor Dan în SUA, în pregătire. Când ar putea avea loc

O eventuală vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este analizată pentru primul trimestru al acestui an. Informația a fost confirmată de ministra de Externe, Oana Țoiu, după discuțiile purtate la Washington, în toamna lui 2025, cu șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Suntem aliniați în privința posibilității ca întâlnirea președinților să aibă loc în primul trimestru al anului viitor”, declara atunci șefa MAE.

Președintele afirmase anterior că „marea miză” a deplasării sale la Washington va fi componenta economică, menționând necesitatea unei „prezențe mult sporite” a capitalului american în România.

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și, de aia, ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a explicat atunci președintele.