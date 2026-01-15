Totuși, Romanița Iovan a reușit să topească relativ rapid surplusul de kilograme, astfel că, la jumătate de an de când devenise mămică, fostul model, actualmente creatore de modă, avea din nou silueta de dinainte de a rămâne însărcinată. Nu a luat pastile-minune, nu s-a înfometat, ci a urmat un program foarte riguros de dietă și sport. Iar ambiția de fier a ajutat-o din plin să revină la formele care au consacrat-o.

Avea grijă să nu consume mai mult de 1.500 calorii pe zi și zilnic mergea câte 2 ore la sala de fitness. După ce acul cântarului i-a indicat numărul de kilograme pe care și-l dorea, Romanița a renunțat la regulile stricte, dar nu și la bunele obiceiuri. Câteva reguli simple au devenit parte din rutina ei zilnică.

„În timpul sarcinii am pus 24 de kilograme. A fost o provocare pentru mine să scap de ele, dar am avut o ambiție de fier. Făceam câte două ore de sport zilnic, o oră cardio și o oră fitness, și așa am reușit în șase luni. Am consumat întotdeauna cu moderație alimentele care mi-au plăcut. Secretul constă în numărul de calorii. Practic, nu consum mai mult de 1.500 de calorii pe zi. Mănânc fructe de sezon și salate, pește și foarte puțină carne.

Rutina mea este, de fapt, un stil de viață echilibrat pe care l-am adoptat. Dieta este importantă (a fost dintotdeauna) și consum cu moderație alimentele care îmi plac”, a dezvăluit fostul model, citat de tabu.ro.

Romanița Iovan a dezvăluit, de asemenea, un truc pe care l-a aplicat în perioada în care dorea să slăbească și despre care crede că a contribuit semnificativ la succesul ei în lupta cu kilogramele în plus. Mai exact, obișnuia să consume apa dintr-o carafă pe care o lăsa de seara pe masă și în care punea un obiect de argint și busuioc.

„Poate că sunt o norocoasă, metabolismul mă ajută, am gene bune, dar este adevărat că, în cazul dulciurilor, le aleg cu grijă și număr caloriile. Nu consum alcool și nu fumez, beau în schimb multă apă plată și fac zilnic exerciții fizice. Ah, și un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint și busuioc proaspăt şi se lasă peste noapte. A doua zi se bea, pe stomacul gol, toată apa respectivă, 750 ml”, a mai dezvăluit vedeta.

