Într-un oraș aflat pe malul Dunării a apărut la vânzare o garsonieră considerată cea mai accesibilă ca preț, proprietarul solicitând suma de 11.500 de euro ca punct de pornire. Locuința nu provine dintr-o executare silită, iar vânzătorul menționează că este deschis negocierii, aspect rar întâlnit într-o perioadă în care prețurile continuă să urce.

Unde se află locuința și ce oferă

Imobilul este amplasat în municipiul Galați, în cartierul Micro 19, la etajul al doilea al unui bloc ridicat în anii ’70. Deși suprafața utilă este extrem de redusă, măsurând doar 10 metri pătrați, garsoniera are un avantaj important: dispune de baie proprie. Acest detaliu o diferențiază clar de alte spații mici, precum camerele de cămin sau garsonierele la comun, după cum menționează platforma imobiliare.ro, unde a fost publicat anunțul care a atras rapid atenția vizitatorilor datorită raportului neobișnuit dintre preț și facilități.

România care funcționează: orașul unde toate străzile sunt asfaltate și tinerii primesc casă

Zona și accesul la puncte de interes

Descrierea proprietății evidențiază faptul că locuința se află într-o zonă convenabilă pentru activitățile de zi cu zi. În apropiere se găsesc supermarketuri, magazine de electronice, iar cartierul Micro 21 poate fi accesat în câteva minute. Piața Micro 19, grădinițele, școlile și liceele se află la aproximativ 10 minute distanță, iar în vecinătate funcționează și Secția 3 de Poliție.

În anunț este subliniat mesajul „Preț: 11.500 euro – negociabil!”, formulare care sugerează posibilitatea unei reduceri suplimentare în urma discuțiilor cu proprietarul.

Starea locuinței și potențialul acesteia

Garsoniera necesită intervenții minime de renovare, în special o zugrăvire, ceea ce îi oferă viitorului proprietar libertatea de a o amenaja după propriile preferințe. Dotările sunt limitate, însă pentru o persoană singură, un student sau pentru cineva care caută o locuință strict funcțională, spațiul poate reprezenta o variantă extrem de accesibilă într-un context în care prețurile locuințelor au devenit greu de suportat în multe orașe mari.

Tendințele pieței imobiliare din Galați

Deși această garsonieră se remarcă printr-un preț neobișnuit de scăzut, evoluția generală a pieței imobiliare din Galați indică o direcție ascendentă. În luna septembrie, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 1.314 euro pe metrul pătrat util, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 7% față de aceeași perioadă a anului anterior. Chiar și așa, valorile rămân sub media națională, menținând orașul într-o zonă atractivă pentru cumpărători.

Creșteri se observă și pe segmentul chiriilor, însă Galațiul continuă să fie considerat un oraș accesibil. O garsonieră se închiriază în medie cu aproximativ 270 de euro pe lună, nivel apropiat de cel din Ploiești sau Timișoara. Pentru un apartament cu două camere, chiria medie este de aproximativ 400 de euro, iar pentru trei camere ajunge la circa 450 de euro lunar.

O cântăreață vestită, fană a lui Putin, a fost păcălită de escroci să își vândă apartamentul. Cazul a dat peste cap toată piața imobiliară din Rusia