Decizia a fost anunțată joi, iar persoanei vizate i s-a cerut să părăsească teritoriul Federației Ruse în termen de două săptămâni.

Acuzațiile formulate de FSB

Potrivit comunicatului transmis de FSB, angajatul Ambasadei Marii Britanii la Moscova este acuzat că ar fi fost un agent sub acoperire. Instituția rusă a precizat că este vorba despre Gareth Samuel Davies, în vârstă de 45 de ani.

Conform aceleiași surse, acesta ar fi fost trimis în Rusia folosind acoperirea diplomatică de al doilea secretar al secției administrative din cadrul Ambasadei Regatului Unit la Moscova.

Un șir de expulzări începând din 2024

Cazul nu este unul izolat. Din 2024 până în prezent, Rusia a expulzat cel puțin nouă diplomați britanici, toți fiind acuzați de spionaj. De fiecare dată, guvernul de la Londra a respins acuzațiile formulate la adresa personalului său diplomatic.

Oligarhul rus dispărut, găsit fără viață pe stâncile din Cipru la doar o zi după moartea unui diplomat. Decese pe bandă rulantă în rândul elitei ruse

Autoritățile britanice au transmis în mod constant că vor „răspunde în mod adecvat” acestor decizii luate de partea rusă.

Reacția Ambasadei Marii Britanii

Ambasada Regatului Unit la Moscova a catalogat cea mai recentă expulzare drept „nefondată”. Reprezentanții misiunii diplomatice au respins acuzațiile formulate de autoritățile ruse.

„Nu este prima dată când Kremlinul lansează acuzații malițioase și nefondate împotriva personalului nostru”, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei pentru The Moscow Times. „Vizarea diplomaților britanici vine din disperare.”

Posibile răspunsuri ale Londrei

Aceeași sursă a precizat că autoritățile britanice analizează opțiunile disponibile în urma deciziei Moscovei. „Analizăm cu atenție opțiunile noastre de răspuns”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Expulzarea diplomatului britanic intervine într-un context marcat de tensiuni persistente între Rusia și Regatul Unit, reflectate inclusiv în relațiile diplomatice dintre cele două state.

Război în Ucraina, ziua 1.422. Donald Trump spune că Volodimir Zelenski blochează acordul de pace în Ucraina/ Kremlinul îi dă dreptate