Realitatea Plus: Ați intrat într-un adevărat scandal cu Ilie Bolojan pentru că i-ați cerut să repare centrala care dă căldură locuitorilor orașului. Cât de gravă este situația, spuneți că orașul riscă să intre în criză energetică, ce răspuns ați primit de la Ilie Bolojan?

Lia Olguța Vasilescu: În primul rând aș vrea să fac o precizare foarte importantă. Această centrală aparține de guvern. Deci nu Olguța Vasilescu sau Primăria Craiovei sau cetățenii Craiovei cer un ban de la Ilie Bolojan, ci Ilie Bolojan are obligația să repare această centrală care este în curtea proprie. Și din păcate anul acesta este singurul an din ultimii 30 în care guvernul nu a alocat fonduri pentru reparații la propria centrală. Ministrul Ivan a făcut acum câteva luni un memorandum prin care a solicitat suma de 350 de milioane de lei, bani pentru reparații, pentru cărbune, pentru trei cazane care ar trebui puse în funcțiune ca și variantă de rezervă în cazul în care se defectează cele două grupuri energetice, iar domnul Ilie Bolojan a refuzat să aloce acești bani pe motiv că este o gaură neagră. O gaură neagră care este a guvernului României, nu a Primăriei Craiova, care alimentează însă 30.000 de familii din municipiul Craiova și, atenție, firma Ford, care este cel mai mare al doilea exportator al României și la fel al doilea plătitor de taxe din România. În momentul în care această centrală a început să dea rateuri anul acesta, și este normal, pentru că, repet, este primul an în care nu se alocă bani de reparații, vă dați seama că și firma Ford a trebuit să își întrerupă producția de mașini.

Acum este încă o variantă. Este o solicitare, din nou memorandum, a ministrului Energiei, care se pune pe masa guvernului pentru o sumă modică de 50 de milioane de lei doar pentru achiziția celor trei cazane. Eu am spus, nu este o sumă mare nici măcar pentru Primăria Craiova, banii ăștia i-am putea avea și noi, darămite Guvernul României, însă noi nu putem să investim bani aici, pentru că legal nu avem voie, nu este centrala noastră, este a guvernului și este obligația lui să facă reparații la această centrală.

Memorandumul va fi săptămâna viitoare pe masa guvernului. Aștept și eu să văd ce se întâmplă. Pentru că dacă nici măcar această sumă de 50 de milioane nu este în stare să o dea, repet, pentru propria centrală, pentru reparații, înseamnă că este sabotaj și că intenționat face acest lucru. Altfel nu îmi explic. Am văzut toată propaganda rezist, azi aliniată, spunând că Primăria Craiova a avut bani de beculețe pentru Târgul de Crăciun, dar nu are pentru căldură. Nu are nimic una cu alta. Primăria a investit pentru un târg de Crăciun care a fost un succes, primăria nu poate investi într-o centrală care asigură încălzirea pentru că nu este a ei.

Anul acesta am avut 5 defecțiuni la această centrală. 5 defecțiuni care au durat și 24 de ore, poate și mai mult. Vă dați seama că la gerul acesta, nefiind făcute reparațiile uzuale anuale, automat cele două grupuri energetice se defectează. Așa cum s-a întâmplat și cum se va mai întâmpla probabil, dacă nu există această variantă de rezervă cu cazanele. Credeți-mă că de un an de zile săptămânal stau la Ministerul Energiei să discutăm cu ei. Am luat acum decizia de a ieși de sub controlul guvernului, am scos la licitație centrala proprie a primăriei tocmai ca să nu mai depindem de ei. Pentru că uite, îți vine un prim-ministru de felul domnului Bolojan care zice „nu mai vreau să investesc în centrală”, deși e centrala lui, nu e a Olguței. În condițiile în care el, ca primar al municipiului Oradea, a luat foarte mulți bani de data asta pentru centrala primăriei. Într-o singură iarnă a luat de la guvern 36 de miliarde de euro, atunci nu era o gaură neagră, acum este, pentru că era vorba de Craiova.

Lia Olguța Vasilescu, atac dur la Ilie Bolojan: „România este gestionată prost, guvernul ia banii localităților și îi duce la centru”