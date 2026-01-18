Această poziție impresionantă a fost stabilită în urma unei analize realizate de „Radical Storage”, care a evaluat peste 70.000 de recenzii publicate pe Google. Aproape 98,5% dintre turiști au acordat note pozitive pentru nivelul de curățenie din Cracovia, potrivit datelor citate de publicația „Express”.

Un clasament dominat de Polonia

Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât Cracovia a depășit destinații renumite pentru disciplina lor, precum Singapore, Japonia sau Emiratele Arabe Unite. În același top, capitala Poloniei, Varșovia, s-a clasat pe locul patru la nivel mondial, confirmând reputația țării pentru standarde ridicate în administrarea spațiilor publice.

Un oraș apreciat pentru spațiile sale publice

Cracovia nu este la primul val de aprecieri. În 2023, Comisia Europeană a publicat raportul „Calitatea vieții în orașele europene”, în care peste 80% dintre locuitorii orașului s-au declarat mulțumiți de parcurile, piețele și zonele de recreere din oraș.

În ultimul deceniu, administrația locală a investit masiv în modernizarea sistemelor de salubritate și în dezvoltarea infrastructurii pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Singurul aspect care ridică probleme rămâne numărul mare de graffiti-uri, vizibile inclusiv pe unele clădiri istorice.

Locul unde zăpada a ajuns până la etajul doi. Oamenii sapă tuneluri sub nămeți. VIDEO

Impresiile unui editor britanic: „Străzi curate chiar și la 2 dimineața”

Un jurnalist al publicației „Express” a vizitat Cracovia și a descris experiența astfel: „Chiar și la ora 2 dimineața, în drum spre hotel, am remarcat că străzile erau bine iluminate și curate, fără gunoaie, un detaliu care spune multe despre un oraș bine administrat.”

Acesta a subliniat și faptul că orașul este ușor de explorat la pas, datorită centrului compact și infrastructurii prietenoase cu pietonii. Transportul public este accesibil ca preț și funcționează eficient, facilitând deplasările rapide.

„Orașul este foarte curat, fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni. Deține o rețea de piste pentru biciclete și pasaje subterane, (…).”

Un centru istoric impecabil conservat

Cracovia impresionează și prin patrimoniul său arhitectural. Clădirile istorice sunt prezente la tot pasul, iar multe dintre ele sunt restaurate impecabil.

„Prin centrul orașului există clădiri istorice, aproape pe fiecare stradă, fiecare fiind frumos conservată și bine întreținută. Chiar și unele dintre cele mai vechi clădiri ale orașului, cum ar fi Sukiennice din epoca Renașterii, arată deosebit, iar zidăria din cărămidă părea aproape nouă. Clădirile nu au aspectul ponosit, pe care unele locuri istorice le pot dobândi în timp”, a scris editorul.

Cracovia reușește astfel să îmbine istoria cu modernitatea, iar standardele sale de curățenie o transformă într-una dintre cele mai atractive destinații europene pentru turiștii care apreciază ordinea și spațiile publice bine întreținute.

Opt localități din Harghita au rămas în beznă din cauza gerului crunt