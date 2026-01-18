Ce pensie are Traian Băsescu. Fostul președinte a recunoscut: „Asta mi se pare anormal”

După încheierea mandatelor și ieșirea din prim-planul vieții politice, discuțiile despre statutul financiar al foștilor demnitari revin periodic în atenție, mai ales atunci când sunt puse față în față date concrete și momente diferite din aceeași carieră.

În cadrul unui interviu tv, fostul președinte al României a fost întrebat despre cuantumul pensiei sale.  

”11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei. Între timp au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. Ceva este în regulă, asemenea transfer de resurse către zona pensiilor”, a afirmat Băsescu.

Ieșirea la pensie în noiembrie 2014 și suma inițială

Traian Băsescu a precizat că momentul retragerii din activitate a avut loc în noiembrie 2014, când pensia stabilită era de 2.950 de lei. Această sumă a fost modificată ulterior prin indexări succesive și prin aplicarea noii legi a pensiilor, care a dus la o creștere semnificativă a cuantumului lunar.

Fostul șef al statului a făcut trimitere la parcursul său profesional, amintind că a avut, de-a lungul a 44 de ani de activitate, funcții precum comandant de navă, primar al Capitalei, ministru și președinte al României, context în care a apreciat că suma de 2.950 de lei, stabilită la momentul pensionării, nu reflecta această vechime și responsabilitate.

Întrebat dacă consideră că pensia pe care o are acum este una mare, Traian Băsescu a respins această idee, subliniind în schimb diferența bruscă apărută în urma majorărilor recente.

”Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol este că unul care a fost un salariat, care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, preşedinte, după 44 de ani de serviciu iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a precizat Traian Băsescu.

