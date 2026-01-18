În cadrul unui interviu tv, fostul președinte al României a fost întrebat despre cuantumul pensiei sale.

”11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei. Între timp au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. Ceva este în regulă, asemenea transfer de resurse către zona pensiilor”, a afirmat Băsescu.

Cum vorbea Băsescu nestingherit despre dosarele din justiție. Înregistrarea care arată cum funcționa Statul Paralel

Ieșirea la pensie în noiembrie 2014 și suma inițială

Traian Băsescu a precizat că momentul retragerii din activitate a avut loc în noiembrie 2014, când pensia stabilită era de 2.950 de lei. Această sumă a fost modificată ulterior prin indexări succesive și prin aplicarea noii legi a pensiilor, care a dus la o creștere semnificativă a cuantumului lunar.

Fostul șef al statului a făcut trimitere la parcursul său profesional, amintind că a avut, de-a lungul a 44 de ani de activitate, funcții precum comandant de navă, primar al Capitalei, ministru și președinte al României, context în care a apreciat că suma de 2.950 de lei, stabilită la momentul pensionării, nu reflecta această vechime și responsabilitate.

Întrebat dacă consideră că pensia pe care o are acum este una mare, Traian Băsescu a respins această idee, subliniind în schimb diferența bruscă apărută în urma majorărilor recente.

”Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol este că unul care a fost un salariat, care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, preşedinte, după 44 de ani de serviciu iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a precizat Traian Băsescu.

Traian Băsescu îi atacă pe magistrații revoltați: „Când acceptă să fie slugi, devin slugi!”