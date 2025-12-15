Cum vorbea Traian Băsescu despre dosarele din justiție?

Interlocutor: Și aveți înregistrări cu toți?

Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da’ să vezi conversația când îmi spuneau că îl luăm pe Mustață din complet. Da? Hai băieți să-l aruncăm în aer! Vreți să-mi distrugeți familia?

Interlocutor: Ce stat este ăsta, domnule președinte?

​Traian Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu știu ce spun.

​Interlocutor: Erau probleme cu dosarul Voiculescu?

Traian Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit.

Traian Băsescu: Cum îmi spunea: mâine îl luăm pe Mustață și intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau: am vorbit cu Camelia Bogdan și a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urmă trage concluziile Coldea, știi... Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.

​Interlocutor: Sunteți supărat pe ei.

Traian Băsescu: Camelia Bogdan este... a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat și la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te știu cine ești!