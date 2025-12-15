"Foarte multă lume s-a agitat. Au ieșit toți iubitorii de Justiție. Stai puțin, stai așa, că mă rog, iubitorii de Coldea și de Kovesi. Aceiași organizatori, tot ăia, bineînțeles.

Și de ce nimic despre Curtea Constituțională? Nimic, zero, zero. Nu v-am văzut pe niciunii să ieșiți să spuneți <<Dom\"le, judecătorii corupți au anulat alegerile>>.

Voi vă întrebați vreodată din ce trăiesc organizatori ăștia de... Ăștia, că sunt organizatori de serviciu. De exemplu, doamna Angi Șerban. Din ce trăiesc? Că ei toată ziua sunt cu proteste, cu... Deci, și recuzita aia, recuzita aia, care au făcut-o de pe o zi pe alta. Cine a plătit-o? De unde?

De ce, când erau suveraniști în piața Victoriei, bă, ați adus tone de jandarmi și de mașini? Acum se circula, nu era nimeni liber, totul perfect, era cu un jandarmi ici și colo. De ce, mă? De ce diferența asta?", a declarat Anca Alexandrescu.