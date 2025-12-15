Cum încearcă din nou să-și facă loc adepții lui Kovesi și Coldea. Anca Alexandrescu desființează protestele sorosiștilor

Anca Alexandrescu dărâmă din temelii schema prin care reziștii vor să distrugă justiția cu proteste aranjate în favoarea lui Kovesi și Florian Coldea! Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel spune că organizatorii protestelor din aceste zile sunt exact aceeași soroșiști ca în trecut și că ei trăiesc tocmai de pe urma românilor care îi validează sau chiar le donează bani. 

"Foarte multă lume s-a agitat. Au ieșit toți iubitorii de Justiție. Stai puțin, stai așa, că mă rog, iubitorii de Coldea și de Kovesi. Aceiași organizatori, tot ăia, bineînțeles. 

Și de ce nimic despre Curtea Constituțională? Nimic, zero, zero. Nu v-am văzut pe niciunii să ieșiți să spuneți <<Dom\"le, judecătorii corupți au anulat alegerile>>. 

Voi vă întrebați vreodată din ce trăiesc organizatori ăștia de... Ăștia, că sunt organizatori de serviciu. De exemplu, doamna Angi Șerban. Din ce trăiesc? Că ei toată ziua sunt cu proteste, cu... Deci, și recuzita aia, recuzita aia, care au făcut-o de pe o zi pe alta. Cine a plătit-o? De unde? 

De ce, când erau suveraniști în piața Victoriei, bă, ați adus tone de jandarmi și de mașini? Acum se circula, nu era nimeni liber, totul perfect, era cu un jandarmi ici și colo. De ce, mă? De ce diferența asta?", a declarat Anca Alexandrescu. 