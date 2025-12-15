"Eu nu cred că există o ședință CSAT. Adică să desecretizeze ce? Eu nu cred că a existat așa ceva. Eu cred că situația asta a fost luată pe picior.

Ordinul s-a dat din gură. Pe intuiție, pe astrologie, probabil are și câteva doamne la Cotroceni care mai dau și un ghioc sau un cafea. Nu știu, nu putem să ne dăm seama. Eu tot timp să cred că nu a existat nici o ședință CSAT, că nu sunt obligat să plec niște mincinoși notorii care nu mi-arătă nimic de un an de zile, doar îmi spun că a fost. Exact cum v-aș spune și eu că au existat uriași în Bucegi care mâncau portocale.

Dar vreau să fac un apel cetățenilor români, suveraniștilor, oamenilor de bună credință, să mergem să susținem acest om în fața Justiției. Cum și reziștii, useriștii s-au strâns și și-au susținut cauza lor, așa suntem și noi obligați să mergem să susținem cauza noastră. Adică, un om nevinovat, care este batjocorit, în primul rând, în apropierea Crăciunului. Eu nu cred că procesul ăsta trebuia inițiat acum, ori mai devreme, ori mai târziu", a declarat influencerul.