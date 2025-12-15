Care sunt cerințele ca PSD să rămână la guvernare?

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, are cerințe clare pentru a nu ieși de la guvernare, mai ales că este majoritar în actuala coaliție.

Acesta a transmis câteva „linii roșii”, după cum le-au denumit social democrații:

plecarea Dianei Buzoianu, este prioritara pentru ca PSD să rămână la guvernare, creșterea salariului minim, respingerea concediilor, respingerea tăierilor de salarii, protejarea pensionarilor, asigurarea de fonduri pentru investiții în bugetul anului următor.

Acestea sunt criteriile clare pe care PSD, mai exact, Sorin Grindeanu le impune pentru a rămâne în actuala coaliție.