Care sunt cerințele ca PSD să rămână la guvernare?
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, are cerințe clare pentru a nu ieși de la guvernare, mai ales că este majoritar în actuala coaliție.
Acesta a transmis câteva „linii roșii”, după cum le-au denumit social democrații:
- plecarea Dianei Buzoianu, este prioritara pentru ca PSD să rămână la guvernare,
- creșterea salariului minim,
- respingerea concediilor,
- respingerea tăierilor de salarii,
- protejarea pensionarilor,
- asigurarea de fonduri pentru investiții în bugetul anului următor.
Acestea sunt criteriile clare pe care PSD, mai exact, Sorin Grindeanu le impune pentru a rămâne în actuala coaliție.