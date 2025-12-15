Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Ștefan Ion face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Trebuia să se ia măsuri, pentru că această utilizare a antibioticelor fără noimă este principala vinovată pentru generarea rezistenței la antimicrobiene. Acest fenomen este extrem de îngrijorător, întrucât se estimează că, dacă nu va fi stopat, până în 2050 decesele prin infecții și mecanismul acesta al rezistenței la antimicrobiene vor fi pe primul loc la nivel mondial.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net