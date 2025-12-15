Potrivit agendei anunţate de Administraţia Prezidenţială, luni, la ora 15:00, este programată o întrevedere a președintelui României cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale.

De asemenea, Nicușor Dan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri Orpo, iar mai apoi se va întâlni cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Finlanda, la Ambasada României din Helsinki, unde va rosti o alocuţiune.

În cursul zilei de marți, liderul de la Cotroceni va face o vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland.

Ulterior, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, Nicușor Dan va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo.

Premierul Finlandei, Petteri Orpo, a declarat duminică, într-un interviu acordat postului public YLE, că summitul Flancului Estic pe care îl convoacă marţi, la Helsinki, are ca scop ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.

