Lunea viitoare sunt așteptați magistrații nemulțumiți la Palatul Cotroceni, pentru a sta de vorbă cu președintele Nicușor Dan, la invitația acestuia. O invitație care vine destul de târziu, abia săptămâna viitoare, însă a explicat Nicușor Dan că motivul este acela că pe parcursul acestei săptămâni are întâlniri și vizite care au fost stabilite anterior și care nu puteau fi amânate.

În acel mesaj, le cerea președintele Nicușor Dan magistraților nemulțumiți să vină la Palatul Cotroceni, să participe la acea discuție fără limită de timp, pe tema problemelor din justiție. Le-a transmis și două adrese de email pe care pot să își transmită fie documente, fie mărturii legate de problemele din Justiție.

Totul vine însă în condițiile în care este un fond destul de tensionat în societate pe această temă. Au venit acuzații la adresa celor din USR că se implică în tot acest scandal din Justiție, asta și în condițiile în care, în primăvară, sunt așteptate numirile președintelui pentru noi conduceri ale parchetelor.