Președintele ucrainean și negociatorii americani se întâlnesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de discuții de duminică, Kievul sperând să convingă Washingtonul că un armistițiu în Ucraina trebuie să aibă loc fără concesii teritoriale prealabile față de Rusia. Ucraina a ajuns astăzi în ziua 1391 de conflict cu Rusia.