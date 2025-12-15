”Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc.
Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare.
În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil.
Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc.
Securitatea statului începe din interior”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.