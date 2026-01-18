Doar Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Trump, a acceptat fără echivoc invitația trimisă către circa 60 de țări.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că este de acord în principiu, dar detaliile sunt încă în lucru.

Administrația Prezidențială de la București a confirmat, duminică, primirea de către președintele Nicușor Dan a scrisorii prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membră a Consiliului.

Conflictul SUA-UE explodează. Trump lovește Europa cu taxe pentru refuzul de a preda Groenlanda.

Alte guverne au fost reticente în declarațiile publice, iar oficialitățile și diplomații și-au exprimat în general sub rezerva anonimatului îngrijorarea că noua structură ar putea dăuna activității Organizației Națiunilor Unite, scrie Agerpres.

Consiliul ar urma să fie condus de Trump pe viață și să se ocupe pentru început de conflictul din Gaza, iar ulterior și de altele, arată o copie a invitației și un proiect de cartă consultate de Reuters.

Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuții de un miliard de dolari.

