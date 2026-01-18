„Am primit un document, „White Knight” se cheamă, foarte interesant, am să-l public peste 10 zile, care lămurește până în cele mai intime articulații acest vânt de nebunie care suflă în lume. Arată de unde pleacă această demență pe care mintea omenească nu o poate înțelege. Noi toți care am traversat istoria, care citim istorie, care știm roțile acestui mecanism al politicii și căutăm să le asamblăm, noi nu putem să ne imaginăm de ce s-a ajuns în această demență a puterii, de ce s-a ajuns în anticamera morții universale. Și acest document care mi-a sosit lămurește foarte mult.

Este vorba de niște forțe sataniste, de niște forțe oculte, francmasonice, transguvernamentale, transnaționale, e un guvern mondial ocult și care domină și care fac să se calce în picioare orice regulă internațională, orice rezoluție ONU, orice relație anterioară între state, orice protocol, fac să se întâmple acum crimele care se întâmplă în Irak, care se întâmplă în Iugoslavia, pe care noi ca oameni normali nu le înțelegem, dar acest document le explică. Este vorba despre tendința unora de a parcela planeta, de a o împărți, probabil la mâna unor forțe satanice care ne scapă nouă”, spunea Corneliu Vadim Tudor înt cadrul unui discurs din 1993.

Andrei Păunescu: „Suntem pe mâna unor nebuni. Identitatea este ultimul obstacol în calea controlului total”

După 33 de ani, previziunile lui Corneliu Vadim Tudor revin în actualitate. Andrei Păunescu a declarat în direct la Anca Alexandrescu că atât tatăl său, cât și Corneliu Vadim Tudor au anticipat cu decenii înainte direcția în care se îndreaptă lumea:

„Parcelarea planetei, și vedeți că ce a început atunci continuă. Oamenii ăștia sunt foarte serioși, când s-au apucat de o treabă vor să o ducă până la capăt, dar nu o să o ducă. Mai sunt unii care pun frână la asta. Nu o să poată muri fiecare om care mai are mintea în propriul creier.”

El a subliniat că artiștii au avut mereu o intuiție mai profundă decât experții:

„Suntem pe mâna unor nebuni. Poeții sunt câteodată mai înțelepți decât sociologii. Pentru că ei văd, simt, cum simțea și știa și Corneliu Vadim Tudor, și tatăl meu, că tendința asta este. Că a avea identitate este cel mai mare obstacol în a controla oamenii și resursele.”

Lidia Vadim Tudor: „Tata știa ce urmează. Am trăit cu bodyguarzi toată copilăria”

Lidia Vadim Tudor a declarat că tatăl ei anticipase încă din anii ’90 evoluțiile globale de astăzi:

„Mulți mă întreabă de unde știa tata ce urmează să se întâmple peste 30 de ani. Cred că, dincolo de a fi ceva paranormal, deși tata credea în aceste forțe străine de noi, care ne guvernează și care ne dictează cumva existența, credea și în vise, credea și în premoniții.”

Ea a dezvăluit că familia a trăit permanent sub protecție:

„A spus în 1993 că o să mă curețe, pentru că amenințări cu moartea a primit dintotdeauna. Noi, toată viața, atâta timp cât tata a trăit, am trăit cu bodyguarzi… nu pentru că eram fițoase, ci pentru protecția noastră. Pentru că am trăit întotdeauna cu teama aceasta că cineva ar încerca să se răzbune pe el prin noi.”

Pentru Lidia Vadim Tudor, explicația este una lucidă, nu mistică:

„Cred că e vorba de o cunoaștere a istoriei noastre și a realității societății în care trăim și de capacitatea de înțelegere, de a face niște conexiuni.”

