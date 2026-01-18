„Unii poate vor spune: «Ce s-a trezit Alexandreasca să facă o asemenea emisiune duminică seara, când lumea fierbe, țara e fără conducere». Este mai potrivit ca niciodată. Să vă arăt cum doi patrioți români au vorbit despre români și despre România și au explicat ani de-a rândul ce se întâmpla. Ce să vedeți, tot ce au spus de ani de zile s-a întâmplat, din păcate. De fiecare dată am ales altă cale, și știți opinia mea că este foarte bine că suntem în UE și în NATO. Dar, din păcate, suntem în genunchi. Lucru pe care îl vedem și în aceste zile.

Ne-am trezit în conștiință în noiembrie 2024, dar au avut grijă cei care au pus mâna pe țară să dea o lovitură de stat și să ne ia și dreptul la vot. Este o perioadă extrem de complicată, lumea se schimbă, se reașează, sferele de influență sunt altele. Toată lumea, sau toate conducerile țărilor civilizate, se gândesc ce să facă să fie mai bine pentru țara lor și pentru poporul lor. Doar la noi, de ani de zile, conducerea pusă din afara țării sau de servicii, sau cu mâna serviciilor, nu face altceva decât să execute ceea ce li se cere împotriva poporului român. În fiecare zi se înmulțesc știrile despre oamenii sărmani, care nu-și mai permit nici măcar o pâine, oameni care își iau viața pentru că nu își mai permit medicamente, nu își mai permit să aibă un trai decent, acel trai pe care cei care astăzi ne conduc ar fi trebuit să îl ofere, conform Constituției.

În acest context aflăm astăzi — și nu am să râd de această chestiune — că Nicușor Dan a primit și el invitația, alături de vreo alte 60 de țări, să participe la acea coaliție. Pe surse aflăm că prețul ar fi doar un miliard pentru primul an. Acum, mă știți că eu sunt o admiratoare a lui Donald Trump. Am dat la bani la americani de m-am plictisit. Ca și în Ucraina, același lucru. Și ne-am ales cu o șapcă și cu acele fotografii ale lui Iohannis. Nicușor încă nu a făcut fotografii, doar niște filmări trecând prin spatele lui Trump. Acum să mai dăm încă un miliard ca să își facă Nicușor Dan niște poze și poate să mai primească și el o șapcă… sincer, nu sunt de acord.

Sigur, am văzut că profesorul Radu Carp s-a grăbit să spună: «Trebuie să investim în politică externă». Păi noi, când spuneam lucrul ăsta, unde ați fost toți anii ăștia? Cu cine să investiți în politică externă? Cu papagalii ăștia și cu papițoii ăștia care zic că reprezintă România, care nu sunt în stare să negocieze nimic în interesul României și al poporului român? Păi dacă trebuie să dăm bani în continuare, aș vrea să știu ce va primi în schimb poporul român, cum putem să ne folosim resursele în interesul poporului român.

L-ați văzut pe Bolojan? Fuge de oameni, nu are curaj să se întâlnească cu ei. A fost huiduit peste tot, normal. Nu îl interesează, cum nu îl interesează nici pe Nicușor. Nicușor este preocupat în continuare cu gașca lui să pună mâna pe justiție. Alții sunt supărați, să îi apărăm demnitatea doamnei Emilia Șercan. De ce doar unii jurnaliști? Așa se întâmplă aici, în România, știți cum e cu dubla măsură.

Am înțeles că a apărut o nouă bancnotă în România, bancnota de minus un leu, cu chipul lui Bolojan. Nici măcar glume nu mai pot să mai fac, pentru că în fiecare zi îmi scriu oameni care sunt disperați. Nu mai pot să mai râd la emisiune și să îl miștocăresc pe Nicușor Dan și Bolojan când primesc zilnic mesaje.

Nu mă încântă deloc ce se întâmplă în conflictul dintre SUA și UE și mă surprinde într-un fel atitudinea pro-europenilor. Ziceați că Trump stă cu criminalul de Putin la masă. Acum zice Trump că vrea să apere Groenlanda de China și Rusia. Păi și voi sunteți împotrivă? Sigur că există și un alt substrat. Dar ce vreau să spun este că această agresivitate cultivată de UE după plecarea lui Biden și venirea lui Trump ne costă scump. Și nu pot să mă bucur că Trump anunță taxe mai mari cu 10% de la 1 februarie pentru acele țări care vor să ducă militari în Groenlanda, pentru că pe mine mă interesează ce fac românii din diaspora, vor fi afectați și ei și familiile lor de aici.

Am văzut că Giorgia Meloni a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Trump. Viktor Orbán are ușa deschisă oricând. Mă întreb dacă și pe scrisoarea lui Nicușor scrie «Dragă Viktor». La noi cine să pună mâna pe telefon și pe cine să sune, când în America avem un ambasador care a făcut pulbere administrația Trump, când toată conducerea României l-a gratulat pe Donald Trump cu tot felul de epitete și pe vicepreședintele JD Vance. Unde este România în acest context? Cine reprezintă România? Am văzut mesajul lui Nicușor Dan, are morcovul până la frunze — asta denotă mesajul pe care, desigur, nu l-a postat el, ci echipa lui. Sunt alte marionete, cei din spate, de la butoane, sunt aceiași.

Poate că emisiunea din această seară vă va trezi și mai mult, și pe cât mai mulți, ce oameni de cultură am avut, oameni care într-adevăr puteau să reprezinte demn România. Nu am fost întotdeauna de acord cu ce susținea Corneliu Vadim Tudor, pe mine m-a făcut albie de porci, deși era prieten cu tatăl meu. Îmi aduc aminte cu plăcere din adolescență când mergeam acasă la Corneliu Vadim Tudor. Dar nici nu pot să îndrăznesc să îi alătur numele de vreunul din ăștia care sunt azi la guvernare, cu facultățile făcute la Bioterra. Veți spune că ăla e olimpic. Olimpic la matematică, dar cu ce ajută? Ne-ar fi ajutat dacă ar fi calculat cum trebuie rezervele și toate bogățiile României în așa fel încât să fie în folosul cetățenilor.

Am pregătit o surpriză în această seară, și eu am să vorbesc mai puțin. Vor vorbi tații lor, doi patrioți extraordinari, și generația următoare care este în platou, dar și generația următoare, pentru că mi-au făcut o surpriză în platou în această seară, la Culisele Statului Paralel”, a spus Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii.

Previziunile lui Corneliu Vadim Tudor despre oculta mondială

Andrei Păunescu: „Parcelarea planetei, și vedeți că ce a început atunci continuă. Oamenii ăștia sunt foarte serioși, când s-au apucat de o treabă vor să o ducă până la capăt, dar nu o să o ducă. Mai sunt unii care pun frână la asta. Nu o să poată muri fiecare om care mai are mintea în propriul creier. Până atunci însă ei încearcă. Suntem pe mâna unor nebuni. Poeții sunt câteodată mai înțelepți decât sociologii. Pentru că ei văd, simt, cum simțea și știa și Corneliu Vadim Tudor, și tatăl meu, că tendința asta este. Că a avea identitate este cel mai mare obstacol în a controla oamenii și resursele.”

Lidia Vadim Tudor: „Mulți mă întreabă de unde știa tata ce urmează să se întâmple peste 30 de ani. Cred că, dincolo de a fi ceva paranormal, deși tata credea în aceste forțe străine de noi, care ne guvernează și care ne dictează cumva existența, credea și în vise, credea și în premoniții. Dar, dincolo de asta… A spus în 1993 că o să mă curețe, pentru că amenințări cu moartea a primit dintotdeauna. Noi, toată viața, atâta timp cât tata a trăit, am trăit cu bodyguarzi, și nu pentru că eram fițoase sau pentru că tata și-ar fi permis extravaganțe, ci pentru protecția noastră. Pentru că am trăit întotdeauna cu teama aceasta că cineva ar încerca să se răzbune pe el prin noi. Dincolo de asta, cred că e vorba de o cunoaștere a istoriei noastre și a realității societății în care trăim și de capacitatea de înțelegere, de a face niște conexiuni.”