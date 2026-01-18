Primele informații indică faptul că totul a pornit de la o defecțiune apărută la un macaz din zona Adamuz, defecțiune care a deviat una dintre garnituri de pe traseul normal.

Zeci de persoane au fost rănite, dintre care multe au suferit leziuni grave; unele surse ridică numărul răniților până la peste 100–200 și peste 15 în stare critică, în condițiile în care în cele două garnituri se aflau între 400 și 500 de pasageri.

Martori la fața locului și pasageri evacuați au descris scene de panică, cu oameni forțându-și ieșirea prin ferestrele vagoanelor după ce luminile s-au stins și accesul din interior a devenit dificil.

Două trenuri, două rute diferite, un singur punct de impact

Un tren al companiei Iryo, aflat pe ruta Málaga–Madrid, a deraiat în momentul în care a trecut prin zona cu probleme și a intrat direct în calea unui tren Renfe care circula pe direcția Madrid–Huelva.

Trafic feroviar blocat în sudul Spaniei

În urma coliziunii, circulația pe linia de mare viteză dintre Madrid și Andaluzia a fost complet oprită în ambele sensuri. Sunt afectate legăturile către orașe importante precum Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva și Cádiz, ceea ce a generat perturbări majore în transportul feroviar din regiune.

Echipele de intervenție lucrează contracronometru

Serviciile de urgență au ajuns rapid la fața locului și au început operațiunile de salvare. Aproximativ 300 de pasageri se aflau în cele două trenuri în momentul impactului. Toate persoanele au fost evacuate, însă autoritățile evită deocamdată să ofere un număr exact al răniților, având în vedere că evaluările medicale sunt încă în desfășurare.

Operațiuni de salvare în desfășurare

Echipele de intervenție continuă să verifice vagoanele avariate și să acorde îngrijiri celor afectați. Ancheta privind cauza exactă a defecțiunii de la macaz este în curs, iar autoritățile feroviare spaniole încearcă să stabilească modul în care s-a produs eroarea care a dus la tragedie.

