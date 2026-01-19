Incendiu violent la o fabrică de polistiren din județul Cluj. Au fost chemați pompieri din mai multe județe – VIDEO

Un incendiu de proporții a devastat duminică seară la o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod, județul Cluj. Flăcările au cuprins rapid o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, ceea ce a determinat o intervenție masivă a pompierilor, inclusiv din județele vecine.

La fața locului au intervenit pompierii cu nouă autospeciale de stingere, două autoscări și un echipaj SMURD. Din cauza intensității incendiului, în sprijin au fost chemate și o autospecială de stingere cu roboți de la ISU Mureș, precum și o autospecială de mare capacitate din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

Pentru siguranța localnicilior, ISU-SAJ a emis un mesaj de avertizare privind degajările masive de fum toxic.

După aproximativ două ore și jumătate de luptă cu flăcările, incendiul a fost localizat. Pompierii au reușit să protejeze două hale aflate în imediata vecinătate, împiedicând extinderea focului și limitând pagubele.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

 

 