La fața locului au intervenit pompierii cu nouă autospeciale de stingere, două autoscări și un echipaj SMURD. Din cauza intensității incendiului, în sprijin au fost chemate și o autospecială de stingere cu roboți de la ISU Mureș, precum și o autospecială de mare capacitate din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

Pentru siguranța localnicilior, ISU-SAJ a emis un mesaj de avertizare privind degajările masive de fum toxic.

După aproximativ două ore și jumătate de luptă cu flăcările, incendiul a fost localizat. Pompierii au reușit să protejeze două hale aflate în imediata vecinătate, împiedicând extinderea focului și limitând pagubele.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.